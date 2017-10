E MARE SARBATOARE azi, pentru CRESTINI! Ce sfant praznuiesc astazi crestinii ortodocsi

Sf Artemie

Daca ti-a placut articolul, te asteptam si pe pagina de Facebook.

Cand imparatul Iulian Apostatul a dezlantuit prigonirea crestinilor din Antiohia,l-a mustrat pe acesta ca s-a lepadat de Hristos. Drept urmare a fost torturat pentru indrazneala sa. In cele din urma, guvernatorul Artemie a primit moarte muceniceasca prin taierea capului, in anul 362."L-au taiat pe spinare cu brice ascutite si i-au patruns coastele si tamplele cu tepuse p arse in foc. Iar la urma, despicand taietorul de pietre o piatra mare si grea, l-au bagat pe fericitul intre cele doua pietre mari. Si atata l-au tescuit, incat toate oasele i le-au zdrobit si luminile ochilor au sarit din locul lor. Si puteai sa vezi o minune mare, ca intr-atata tescuire, a ramas Sfantul viu. Iar Artemie nu inceta a marturisi pe Hristos si credinta lui in prabusirea celor ce stapanesc cu nedreptate si silnicie. Deci, a poruncit tiranul sa i se taie capul cu sabia. Si asa a luat fericitul cununa cea nevestejita a Mucenicilor, in ziua de 20 octombrie a anului 362", scrie basilica.ro.Sfintele saleau fost cinstite pentru darul minunat al tamaduirii bolilor. Astazi, fragmente din moastele sale se afla si la Manastirea Caldarusani.In tarilede traditie greaca, Sfantul Artemie,, este cinstit si ca ocrotitor al Politiei nationale.