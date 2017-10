E OFICIAL! Victor Ponta va fi...

Victor Ponta

Presedintele Comisiei parlamentare pentru controlul activitatii, a declarat miercuri ca intentioneaza sa il cheme la audieri pe fostul premier, pentru ca in cadrul discutiilor din comisie sunt elemente care ar putea fi elucidate de acesta.Intrebat daca invitarea lui Ponta are legatura cu audierile din cazul Dragomir sau cu Ghita, Claudiu Manda a spus ca, deocamdata, subiectul Ghita nu e unul pe care sa il fi atins in cadrul Comisiei parlamentare pentru controlul activitatii SRI.„Asta nu inseamna ca e obligatoriu vorba de domnul Dragomir. Sunt elemente din perioada Guvernului USL la care s-a facut referire in aceasta comisie, pe care putem sa le probam pentru ca a fost indicat numele domniei sale (Victor Ponta - n.r.). Au fost si alte nume indicate”, a precizat Manda.El a facut aceste declaratii dupa audierea in comisie a fostului colonel SRI Daniel Dragomir si a fostului secretar de stat in Ministerul Justitiei Ovidiu Putura.