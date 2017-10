perla

are 19 ani si este din Botosani, nu este nici casatorita, nici analfabeta, nu traieste in mizerie si nici nu ghiceste in palma trecatorilor! Ba ii place sa citeasca, si a absolvit Bacalaureatul cu brio. Dar succesul ei a fost obtinut greu, totusi, fata a invatat multe din asta, iata ce spune chiar ea: ,,Nu exista soarta potrivnica. Exista doar lipsa de ambitie si complacere intr-un mediu care iti pare mereu ostil”.,,M-am lovit de situatii de genul acesta, discrimatorii as putea spune, inca de cand eram mica. Unii copii cu care ma jucam ma respingeau, spunand ca sunt tiganca. Chiar si cand aveam rezultate bune la scoala, erau remarci ironice de genul: Vai, a iesit tiganca la tabla, stie ea mai bine! Ei se asteptau ca, fiind de etnie roma, sa nu fiu la acest nivel, sa nu fac lucrurile ca toti ceilalti. Dar lucruile acestea nu m-au doborat. Nu m-am inchis in carapacea mea, sa ma justific ca nu pot face lucrui fiindca sunt discriminata. Din contra, m-au ambitionat. M-au facut sa-mi doresc si mai mult. Am muncit si mai mult pentru ceea ce-mi doream”, spune Perla, potrivit fanatik.ro.Cinci centre universitare din Marea Britanie au acceptat-o datorita rezultatelor ei, ceea ce face din ea un exemplu nu doar pentru romi, ci si pentru toti adolescentii, in general: ,,Pentru mine este un vis implinit. Doream inca din gimnaziu sa urmez cursurile universitare in Marea Britanie. Am muncit pentru asta, an de an. Stiam bine ce vreau si unde vreau sa ajung. Anul acesta am urmat procesul firesc de aplicatie si in am fost acceptata la 5 universitati: Birmingham, Portsmouth, Greenwich, Coventry si Kent. Am vizitat Marea Britanie pentru a vedea toate universitatile si pentru a ma hotara unde vreau sa studiez mai depare si chiar mi-au placut oamenii. Sunt foarte saritori”.Ce vrea sa faca pe mai departe Perla? Se pare ca isi doreste sa infiinteze chiar ea un ONG in Marea Britanie prin care sa fie de folos persoanelor defavorizate de toate etniile: ,,Romii au nevoie de modele, au nevoie sa vada ca si personele de etnie roma au facut ceva bun, ca au fost apreciate de majoritari. Multi romi traiesc cu impresia ca, daca sunt tigani, nu ii angajeaza nimeni, nu vorbeste nimeni cu ei, nu sunt vazuti bine.Romii trebuie sa renunte la acest fel de a gandi. Intr-adevar, este o provocare pentru orice tanar de etnie roma, fiindca provine dintr-un grup cu o imagine proasta. Nu este usor sa progresezi intr-o societate cu astfel de conceptii. Dar eu am luptat pentru a obtine ceva de la viata. Nu m-am lasat coplesita de sentimente de excluziune sau orice altceva. Asta mi-am dorit sa fac, asta am facut, nu m-a abatut nimic de la drumul. Cred ca de aici incepe totul. Ambitie, modele de urmat si se va schimba totul. (…) Orice s-ar spune, eu nu am ascuns niciodata faptul ca sunt roma. Sunt mandra ca sunt de etnie roma. Romii trebuiesc integrati dar nu si asimilati. Consider ca avem o cultura interesanta si traditii frumoase, foarte vechi, pe care trebuie sa le pastram”.Ii uram mult succes in tot ceea ce isi propune. Iata mai multe imagini cu ea: