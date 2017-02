Elena Udrea si Rudel Obreja, in fata magistratilor, in dosarul Gala Bute

Elena Udrea 1

si ceilalti inculpati din dosarul "” au obtinut o victorie in luna noiembrie si au scapat de interdictia de a parasi tara, dupa ce instanta suprema a respins contestatia Directiei Nationale Anticoruptie.Elena Udrea,si Ion Ariton raman insa cu unele obligatii si interdictii din cadrul masurii preventive, inclusiv cu obligatia de a se prezenta saptamanal la sectiile de politie unde sunt sub supraveghere judiciara.Dosarul „Gala Bute” a ajuns la instanta suprema in aprilie 2015. Procurorii ii acuza de fapte de coruptie pe fostul ministru al Dezvoltarii Regionale si Turismului Elena Udrea, fostul ministru al Economiei Ion Ariton, fostul presedinte al Federatiei Romane de Box Rudel Obreja, fostul director al Companiei Nationale de Investitii Ana Maria Topoliceanu, fostul asistent personal al Elenei Udrea, Tudor Breazu, fostul consilier al Elenei Udrea, Stefan Lungu, fostul secretar general in MDRT, Gheorghe Nastasia si omul de afaceri Dragos Botoroaga.Printre faptele pentru care acestia au fost trimisi in judecata sunt: luare sau dare de mita, abuz in serviciu, complicitate la luare de mita, evaziune fiscala si spalare de bani.