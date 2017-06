Emil Boc, audiat in Comisia de ancheta a alegerilor din 2009

Emil Boc

, actualmente primar al, s-a enervat in timp ce primea intrebari de la deputatul PSD, afirmand ca acesta pune intrebarile ce nu au legatura cu obiectul anchetei, si anume alegerile prezidentiale din 2009.Emil Boc chiar a afirmat nervos in comisie ca are treburi mai importante de facut in aceasta perioada, ca primar, decat sa raspunda unor intrebari care se bazeaza pe "daca" sau "parca".Fostul premier a precizat ca nu avea cunostinta despre multe din evenimentele despre care se face referire acum, dar a spus ca Gabriel Oprea a fost un ministru performant in cabinetul sau.Comisia de ancheta parlamentara a fost infiintata ca urmare a dezvaluirilor facute de Dan Andronic despre anumite intalniri private organizate de Gabriel Oprea chiar in noaptea turului 2 al alegerilor prezidentiale din 2009, intalniri la care au participat persoane aflate la varful unor institutii importante din Romania.