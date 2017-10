Era convinsa ca a plecat de la maternitate cu o fetita care nu era a ei. Asa ca a facut un test ADN

Daca ti-a placut articolul, te asteptam si pe pagina de Facebook.

Insa o intamplare care a avut loc in salon le-a ramas in minte toata viata. Intr-una din seri, Pam a mers la toaleta. In timp ce Laura statea in pat, o asistenta i-a adus fetita ca sa o alapteze. Laura s-a uitat la bebelus si nu l-a recunoscut. Dar asistenta a insistat ca este fetita ei, asa ca femeia a pus-o la san.Cand Pam a iesit din baie, si-a dat seama ca fetita cu pricina era a ei, iar asistenta a recunoscut pana la urma, ca a incurcat bebelusii. Pam nu s-a suparat ca fetita ei a fost alaptata de colega de salon, insa a deranjat-o neatentia asistentei.Dupa aceasta intamplare, ambele femei au plecat acasa cu fetitele lor, insa Laura a ramas mereu cu o indoiala in suflet – nu stia daca fetita pe care a luat-o acasa era cu adevarat a ei sau nu.Cu timpul, indoiala s-a adancit, caci fiica ei nu semana cu nimeni din familie.La peste 20 de ani de la nastere, cele doua familii au avut curajul sa faca teste ADN, cu ajutorul unei emisiuni TV din SUA. Femeile si-au spus povestea in emisiunea „Doctors” si li s-au facut testele de sange.Erau pregatite pentru ce e mai rau, insa au spus ca daca testele vor iesi prost, vor considera ca sunt o mare familie si vor fi mai unite decat inainte.Insa, atunci cand testele au fost gata, toata lumea a avut o surpriza. Laura a aflat cu surprindere ca fata pe care a crescut-o este cu adevarat a ei, desi nu seamana cu ea.