In ultimul timp, tot mai multi romani se plang de serviciile societatilor ce asigura apa curenta la robinete, livrarea curentului electric la domiciliu sau semnalul TV prin cablu. De cat sa iti irosesti timpul, nervii si banii pe procese interminabile, mai bine ai invata cum sa “suntezi” contoarele acestor adevarati “hoti legali” ce baga mana tot mai adanc in buzunarele cetatenilor fara sa pateasca mai nimic din partea legii. In materialul ce urmeaza vom arata cateva metode de a pacali ba apometrul sau contorul electric fie el cel mai modern cu putinta.Atentionam ca urmatoarele sfaturi sunt adunate din mai multe surse si nu ne obliga pe noi la nicio raspundere legala daca ceva nu merge cum trebuie.„Apometrele nu se considera sub control metrologic, pentru ca nu se folosesc in tranzactii comerciale, si nu sunt verificate cele din apartamente, ci doar cele de la baza blocului, care sunt ale furnizorului. Pornind de aici, fiecare si le-a montat cum a vrut si din start avem o diferenta de precizie intre apometrul din apartament si cel de la baza blocului. Acesta din urma este de clasa C si orice picatura care iese pe acolo este inregistrata, pe cand cel din apartament nu este asa de sensibil si daca din clasa B l-a montat in clasa A, el devine si mai insensibil, ii trebuie un debit mai mare de pornire. Daca dai presiune mica la apa, acesta nu inregistreaza, iar daca apometrul este vechi si putin intepenit, el nu mai inregistreaza corect. Totodata, una dintre cele mai simple si practicate metode de a opri inregistrarea la apometru este magnetul. In unele orase, asociatiile au decis, prin adunarea generala, ca este obligatorie citirea contoarelor in interiorul apartamentelor. Cine nu permite citirea il consideram consumator fraudulos si il punem sa plateasca diferenta”, a declarat Petru Olariu, prim-vicepresedinte al Ligii Asociatiilor de Proprietari „Habitat”.“Studentii de la Facultatea de Electrotehnica din Iasi invata la cursuri cum sa fure curent electric. De aceste invataturi „beneficiaza” si elevii din liceele de profil si din scolile postliceale. Aceste metode le sint predate viitorilor ingineri la disciplinele: masurari electrice, protectie si comanda posturilor. Fara indoiala, furtul de energie electrica este o realitate. Surse din cadrul Electrica, afirma ca, in ultimul timp, din cantitatea de energie electrica livrata, numai 70% este facturata. Rezulta o pierdere de 30%, din care 10% este toleranta. Cea mai rudimentara metoda de a „pacali” contorul „Conel” este racordarea directa la reteaua de distributie a curentului electric. Pentru a putea depista metodele moderne la care s-a ajuns acum in materie de furt de energie, studentii sint familiarizati inca de pe bancile scolii cu aceste „sofisticarii”. Decanul Facultatii de Electrotehnica, cunoaste cel putin cinci metode de fentare a contorului. Cea mai simpla si cea mai eficienta metoda de a consuma curent electric fara a plati este racordarea la sursa inaintea contorului. Se formeaza practic o bucla din fire conductoare, cu un racord inaintea contorului si cu al doilea dupa acesta. In acest mod, discul aparatului de masura ramine nemiscat. A doua metoda explicata de unele cadre universitare poarta numele de scurtcircuitarea contorului. Se poate aplica numai in cazul in care contorul este montat in apartament. In acest caz se inlatura sigiliul si se desface capacul in care se afla patru borne. Se conecteaza cu ajutorul unui fir doua dintre acestea. Astfel, contorul este scurtcircuitat si nu mai inregistreaza. Metoda este foarte riscanta pentru ca poate fi depistata cu usurinta. Al treilea procedeu este unul din cele mai sofisticate. Capacul aparatului de masura este gaurit deasupra cu un burghiu foarte fin. Prin gaura formata se introduce o sirma subtire, de preferinta spiralata, pina cind atinge discul din interior. Acesta va fi oprit, la fel ca si consumul de energie, si implicit cel de bani. In momentul cind apare angajatul „Conel”, firul este scos, iar urmele furtului sint mascate prin aplicarea unui strat de praf pe capac. Vazind urmele pregnante de praf, salariatul Electrica va crede ca aici nu s-a umblat de mult timp. A patra posibilitate pare rupta din filmele politiste. Intre gemuletul de pe fata contorului si carcasa exista o mica distanta. Prin acest orificiu se introduce o bucatica dintr-un film de fotografiat care, la rindul sau, va impiedica rotatia discului.Ultima posibilitate din cele cunoscute prevede racordarea inainte de contor, dar prin pamint. Mult mai greu de realizat si necesitind cunostinte in domeniu din partea hotului, metoda ofera insa securitate. Alta metoda consta in plasarea unor electrozi conectati la curent de o parte si de alta a contorului, campul magnetic astfel creat blocand rotita. Toate aceste metode sint cunoscute de fiecare absolvent al acestei facultati pentru a reusi sa depisteze pe teren furturile de curent. „Exista o adevarata arta de a fura curent. Exista o metoda superioara prin care poti convinge ? Conel?-ul ca de fapt tu i-ai livrat energie, si nu invers, cum e normal. Contorul din apartamente poate fi facut sa mearga in sens invers” , a declarat un profesor universitar. Acesta a adaugat ca, in curind, nu se va mai putea fura curent electric. Asta prin introducerea a doua noi tipuri de contoare: primul pe baza de cartela, dupa modelul telefoanelor. Fiecare va lua o cartela de o anumita valoare, si cind o va termina, se va opri si curentul. Al doilea procedeu prevede montarea unui dispozitiv static de contorizare care va transforma in cod numeric impulsurile de energie, totul computerizat si centralizat la un dispecer de cartier. Dispozitivul va fi o cutiuta foarte mica, imposibil de „fentat”. Cu toate acestea, cautati pe internet urmatoarea carte si veti vedea cum americanii au scos un dispozitiv pe care-l introduce in prize si care genereaza un mic impuls electric ce incetineste contorul… : “Potrivit specialistilor in domeniu, la ora actuala exista telefoane cu antena care pot intra pe o raza de peste 300 de metri pe statia fixa a unui alt abonat. De asemenea, sunt hackeri care dispun de aparate care pot incarca cartelele telefonice cu sume imense sau se pot lega direct la un abonat care are si internetul si TV-ul prin acelasi cablu. Nici televiziunea prin cablu sau chiar cea digitala nu sunt scutite de smecherii. Distribuitoarele de semnal se gasesc „la rusi” in orice piata, iar trecerea cablului dintr-un apartament intr-altul nu este o problema in vremea bormasinilor cu percutie de mare putere. Acelasi lucru se intampla si cu distribuitoarele de semnal Internet.