Desi momentan bruneta are sterilet si nu poate avea copii, Alex Ashraf isi doreste nespus de mult sa faca un copil cu Oana Zavoranu. Nici vedeta nu se lasa mai prejos si a dezvaluit si ce sex ar vrea sa aiba bebelusul sau."Vorbesc de Oana Zavoranu ca sotia mea, iubita mea, viitoarea mama a copilului meu. Baiat", a spus Alex Ashraf pentru "Star Matinal", care vrea tot baiat, la fel ca sotia lui.Cei doi au o relatie de vis, dupa cum marturisesc, dar Oana Zavoranu are un regret in viata. Vedetei ii pare rau ca s-a expus public in animite momente pe care considera ca ar fi trebuit sa le tina private."Ca m-am expus public in momentele cele mai delicate ale vietii mele si ca am fost de multe ori inteleasa gresit doar pentru ca sunt bruneta si vulcanica. In sufletul meu tot timpul a existat un copil bun si sufletist", a declarat Oana Zavoranu la Antena Stars.Oana Zavoranu (44 ani), pe numele adevarat Ioana Zavoranu, este o actrita, cantareata si fosta moderatoare de televiziune din Romania. S-a casatorit cu Alex Ashraf (31 ani) in vara lui 2016, iar ambii sunt la a doua casatorie.