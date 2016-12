Expozitie de fotografie pe tema transportului public din Clujul de altadata, de astazi la Casino

Expozitie de fotografie la Casinoul din Parcul Central

Clujenii sunt invitati la o o inedita expozitie de fotografie, care pune in lumina transportul public de altadata, din urbea de pe Somes.Clujul vazut prin intermediul mijloacelor de transport in comun, de la „trenuletul" care trecea prin centrul orasului la sfarsitul secolului al XIX-lea, la autobuzele cu burduf alimentate cu imense butelii de gaz metan care strabateau orasul in perioada comunista. Inaugurarea liniei de tramvai, un moment de repaus al autobuzului care facea legatura cu aeroportul in perioada interbelica, taximetre elegante si calatori grabiti, toate intr-o expozitie care surprinde transformarile urbei, dar si evolutia mijloacelor de transport mecanizate.Locatia evenimentului este Casinoul din Parcul Central, perioada de vizitare este cuprinsa intre 28 decembrie 2016 si 15 ianuarie 2017, intre orele 10.00 - 18.00 iar intrarea este libera.