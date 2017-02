Florestenii ies duminica la protest cand primarul nu lucreaza

Un protest "de amploare" se anunta duminica, in comuna clujeana Floresti, acolo unde locuitorii stau de saptamani bune cu gunoiul in strada pentru ca municipalitatea nu a reusit sa rezolve inca problema privind ridicarea deseurilor.

Programat pentru duminica, de la orele 17:00, protestul va avea loc chiar in curtea Primariei Floresti, pacat doar ca niciun angajat al municipalitatii sau primarul Horia Sulea nu va fi prezent sa discute cu protestatarii.

Comuna Floresti, cea mai mare din tara ca populatie, este efectiv inundata de gunoaie, dupa ce firma Quatro Eco Salub, la care actionar este si primaria, nu a mai ridicat deseurile de saptamani bune. Chiar in contextul in care problema gunoaielor risca sa transforme Florestiul intr-un focar de infectie si de sobolani, reactia cetatenilor din comuna nu a fost cea mai prompta, louitorii parca temandu-se sa-si ceara respectarea drepturilor. O petitie lansata de curand pe internet care cheama locuitorii la protest contra situatie in care s-a ajuns a strans pana in acest moment putin peste 100 de semnaturi, in conditiile in care comuna Floresti numara mai bine de 30.000 de locuitori.

" Semnez pentru ca se revarsa gunoaiele peste masini in parcare. Pentru ca tinem gunoiul pe balcon fiindca ne e jena sa il punem pe trotuar" sau " Semnez pentru ca vreau sa traiesc in Floresti, nu in Gunoiesti!", sunt doar cateva dintre comentariile celor care au semnat petitia mai sus amintita.