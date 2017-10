Femeia usuratica la ginecolog

Daca ti-a placut articolul, te asteptam si pe pagina de Facebook.

O femeie usuratica se prezinta la ginecolog pentru o consultatie. Intra in cabinetul medicului si-i spune:– Doctorasul meu scump, ma doare pruna si ma urinez in patru directii. Asta-i o boala?Ginecologul o roaga sa se intinda, o consulta si-i spune, in cele din urma:– Am sa va spun trei lucruri importante: În primul rand, eu nu sunt doctorasul dumneavoastra scump, in al doilea rand, ceea ce aveti dumneavoastra intre picioare nu-i pruna, ci-i lubenita, iar in al treilea rand cineva si-a uitat in ea un nasture.