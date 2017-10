Filmarea emotionanta facuta de Florin Calinescu la priveghiul Olgai Tudorache: "Noapte buna, Olga"

florin calinescu

la varsta de 88 de ani. Vestea tragica a disparitiei sale a lasat un gol pe intreaga scena artistica romaneasca, dar si in inimile celor care au indragit-o.a fost devastat de moartea "" si a mers la priveghiul ei, marti noaptea.Omul de televiziune a publicat un clip video in care apare o caricatura inramata a regretatei actrite, iar in dreptul ei, o candela aprinsa."Noapte buna, Olga", a scris Florin Calinescu.Olga Tudorache s-a stins la varsta de 88 de ani, din cauza problemelor de sanatate cu care se confrunta. Actrita a murit pe patul de spital, la spitalul Elias din Capitala, unde era internata la terapie intensiva.