Fiul rusoaicei care a murit in accidentul stupid din Caraibe nu stie ce s-a intamplat

Daca ti-a placut articolul, te asteptam si pe pagina de Facebook.

Natalia Borodina a murit in timpul vacantei, dupa ce a iesit, goala, pe geamul masinii si fost lovita de un felinar aflat pe marginea drumului.In Rusia, fostul ei sot, Alexandr Palagushkin, 37 de ani, se lupta sa obtina custodia fiului Ermak. Sora femeii nu i-a spus baiatului ca mama lui si-a pierdut viata in accidentul stupid.In momentul tragediei, baiatul se afla in grija surorii Nataliei.Daca barbatul nu va castiga custodia, atunci fiul celor doi va ajunge intr-un orfelinat.