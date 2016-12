Fost director din Ministerul de Justitie, trimis in judecata de DNA

DNA

Potrivit comunicatului, „in cauza mediatizata prin comunicatul nr. 888/VIII/3 din 24 iunie 2016, procurorii din cadrul Directiei Nationale Anticoruptie –au dispus trimiterea in, sub control judiciar, a inculpatului, la data faptelor director delegat al Directiei Tehnologia Informatiei din cadrul Ministerului Justitiei, cu privire la savarsirea infractiunilor de:– luare de mita,– folosirea sau prezentarea de documente ori declaratii false, inexacte sau incomplete, care are ca rezultat obtinerea pe nedrept de fonduri europene, cu consecinte deosebit de grave, in forma continuata.In rechizitoriul intocmit, procurorii au retinut urmatoarea stare de fapt:In perioada 2012-2015, inculpatul Krech Ion, in calitate de director delegat al Directiei Tehnologia Informatiei din cadrul Ministerului de Justitie, manager a doua proiecte de informatizare finantate din fonduri nerambursabile derulate de minister si presedinte al comisiilor de evaluare si licitatie, a pretins si a primit, prin intermediul a doua persoane, de la reprezentantii unor firme de software, in transe, suma totala de 274.000 euro.In acelasi context, inculpatul a acceptat si promisiunea facuta de trei persoane privind sprijinul in obtinerea unei functii de conducere in cadrul unei institutii publice (titular al postului de director Directie IT in cadrul Ministerului de Justitie).Aceste foloase au fost pretinse si primite pentru ca inculpatul Krech Ion, in exercitarea atributiilor de serviciu, sa sprijine firmele respective in castigarea licitatiilor pentru atribuirea si realizarea proiectelor de informatizare derulate de Ministerul Justitiei, in valoare totala de 29.606.559 lei fara TVA.Spre exemplu, cu cateva luni inainte de publicarea oficiala, inculpatul Krech Ion a remis reprezentantilor uneia dintre firmele de software caietul de sarcini ce urma sa fie publicat de Ministerul Justitiei. In acelasi sens, inculpatul a mai conceput si redactat impreuna cu reprezentantii firmei respective documentele aferente licitatiei, inserand in cuprinsul lor cerinte menite a-i favoriza pe acestia din urma.De asemenea, pe parcursul derularii procedurilor, inculpatul Krech Ion a intocmit mai multe documente false, respectiv:– rapoartele procedurilor pentru ambele proiecte,– declaratiile de impartialitate si confidentialitate pe propria raspundere (in care a declarat in mod nereal ca nu are legatura cu niciunul dintre participantii la procedura de licitatie, desi pretinsese si primise de la acestia sume de bani cu titlu de mita),– un proces verbal de receptie cantitativa si calitativa intocmit formal pentru crearea aparentei efectuarii platii in conditii de legalitate, deoarece echipamentele hardware nu au fost livrate.In cauza, procurorii au dispus masura asiguratorie a sechestrului asupra mai multor bunuri imobile ce apartin inculpatului.Dosarul a fost trimis spre judecare Tribunalului Bucuresti, cu propunere de a se mentine masurile preventive si asiguratorii dispuse in cauza.In acelasi dosar, procurorii anticoruptie au dispus sesizarea instantei de judecata cu acordul de recunoastere a vinovatiei avand ca obiect recunoasterea comiterii faptelor de catre inculpatul Fenechiu Relu, la data faptelor deputat in Parlamentul Romaniei, cu privire la savarsirea infractiunilor de trafic de influenta, in forma continuata si spalare a banilor, iar procesul penal a fost finalizat prin decizie definitiva de condamnare la o pedeapsa privativa de libertate (detalii la http://www.pna.ro/comunicat.xhtml?id=7930).Facem precizarea ca aceasta etapa a procesului penal reprezinta, conform Codului de procedura penala, finalizarea anchetei penale si trimiterea rechizitoriului la instanta spre judecare, situatie care nu poate sa infranga principiul prezumtiei de nevinovatie”.