Fost secretar de stat in Ministerul Justitiei, la DNA. Au inceput audierile privind ordonanta de urgenta

DNA

in, se afla luni la sediule, pentru audieri privind OUG 13/2017, care a scos romanii, seri la randul, in strada.„Nu am constribuit la elaborareea ordonantei”, a declarat, la intrare in sediu.Procurorii dinau decis, in sedinta de vineri, retragerea Oanei Haineala si a lui Constantin Sima din functiile de secretari de stat in Ministerul Justitiei. Sima a preluat atributiile ministrului pana pe 7 februarie. Propunerea a fost facuta de procurorul general al Romaniei.