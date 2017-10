dumitru copil

Ramona, fosta iubita a lui Dumitru Copil, a postat pe pagina personala de Facebook un mesaj prin intermediul caruia le dezvaluie prietenilor ei virtuali ca sufera de cancer. Bruneta sustine ca a fost diagnosticata cu temuta maladie in urma cu opt luni si de atunci duce o lupta neincetata.”Buna, dragii mei prieteni. Am ales sa fac acest mesaj ca sa va multumesc tuturor pentru sustinere! De 8 luni am aflat de crunta boala, cancer. Am inteles la inceput foarte greu acest cuvant dar dupa ce mi s-a dat vestea am zis: “Ramona esti o femeie puternica nu are cum sa te doboare o boala!” Am inceput cruntul tratament de chimio si am trecut prin operatie.Am zis ca o sa reusesc pentru ca sunt puternica! Multumesc bunului Dumnezeu ca sunt bine. Multumesc dl dr de la clinica oncologie Cluj si personalului si multumesc prietenilor care au fost mereu langa mine! Sincer, adevarul motiv al luptei mele este copilul meu care a fost la fel de puternica! Vreau doar prin acest mesaj sa incurajez toate femeile care trec prin acesta crunta boala, sa aiba puterea sa lupte cu toate armele lor, sa nu se lase prada bolii, sa intoarca spatele acestei boli! Oricat de dureros este, psihicul este tot. Nu boala termina omul, ci psihicul tau! Fiti puternice dragele mele si luptati pentru viata voastra! Va pup si va multumesc ca v-ati rapit cateva momente din timpul vostru ptr a citi acest mesaj. Sanatate multa tuturor!”, este mesajul postat de Ramona, fosta iubita a lui Dumitru Copil, pe pagina personala de Facebook.