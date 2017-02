Adrian Domocos

In acelasi dosar instanta a dispus achitarea episcopului greco-catolic Virgil Bercea, a declarat joi, pentru Agerpres, judecatoarea Claudia Rus, purtator de cuvant la Curtea de Apel Oradea.In dosarul respectiv fostul primar Adrian Domocos a fost acuzat de procurorii DNA de luare de mita, efectuare de operatiuni financiare, ca acte de comert, incompatibile cu functia indeplinita de primar, in scopul obtinerii pentru sine sau pentru altul de foloase necuvenite, detinerea fara drept a unei arme neletale din categoria celor supuse autorizarii si detinerea fara drept a munitiilor.Adrian Domocos a fost condamnat, in total, la o pedeapsa de sapte ani de inchisoare cu executare, dupa ce instanta a anulat suspendarea executarii pedepsei primite de fostul primar din Beius intr-un alt dosar solutionat la Inalta Curte. Practic, in aceasta cauza Domocos a fost condamnat la trei ani de inchisoare, la care s-a adaugat un spor de patru ani din dosarul Top Construct. De asemenea, magistratii au dispus confiscarea armei si a munitiei detinute ilegal de Domocos si i-au interzis acestuia mai multe drepturiPotrivit acesteia, episcopul greco-catolic Virgil Bercea a fost achitat atat de acuzatia de complicitate la abuz in serviciu, cat si de acuzatia de dare de mita. Achitat a fost si secretarul Episcopiei Greco-Catolice, Ovidiu Constantin Mihaila, dar si contabila institutiei, Stela Iambor.In acelasi dosar, mai multi functionari ai Primariei Beius au fost fie achitati, fie condamnati la pedepse cu inchisoarea, dar cu suspendare, intre cateva luni si pana la trei ani.Sentinta magistratilor oradeni nu este definitiva si poate fi atacata cu apel la Inalta Curte, in termen de zece zile.Potrivit rechizitoriului procurorilor DNA, Domocos ar fi cerut si ar fi primit in concesiune, in 2011, de la protopopul greco-catolic din Beius, o cladire, proprietatea bisericii, pentru o firma despre care procurorii DNA Oradea sustin ca i-ar apartine edilului. Imobilul a fost concesionat pentru 29 de ani, in favoarea societatii Alge Dom Com SRL Beius, administrata de Raveca Pop, mama lui Domocos. In schimb, primarul de Beius ar fi promis ca va sustine interesele bisericii greco-catolice in zona. Pentru spatiul comercial primit de la biserica, firma lui Domocos achita o chirie de numai 3.000 de lei pe an, ulterior Alge Dom Com SRL Beius subinchiriindu-l unei sucursale bancare pentru 2.000 de euro lunar, o suma de zeci de ori mai mare.In schimb, potrivit procurorilor, Adrian Domocos ar fi favorizat Episcopia prin faptul ca nu ar fi luat masuri referitoare la neplata de catre aceasta a taxelor si impozitelor datorate, dar si prin faptul ca nu a sanctionat biserica pentru neingrijirea fatadelor. Concret, desi Episcopia avea nu mai putin de 51 de spatii comerciale pentru care incasa chirii, acestea nu au fost declarate la primarie si, in consecinta, nu au fost achitate impozitele si taxele, prejudiciul calculat ridicandu-se la peste 300.000 de lei.Primarul nu ar fi luat masurile impuse de lege si in cazul unui magazin de peste detinut tot de Episcopie, care functiona fara autorizatie, dar si in cazul unor lucrari la un alt imobil, tot proprietatea bisericii greco-catolice, care au fost efectuate fara autorizatiile necesare, potrivit procurorilor.In prima faza, cercetarile l-au vizat pe administratorul Episcopiei, Ovidiu Mihaila, extinzandu-se apoi si asupra contabilei institutiei, iar apoi a fost pus sub acuzare si episcopul Virgil Bercea, anchetatorii considerand ca primii doi au actionat cu acceptul acestuia.