Trei baieti de 11 ani din Roma au venit acasa cu o bancnota de 20 de euro si cu una de 50 de euro. Mama lor i-a intrebat cum facusera rost de atatia bani intr-un timp atat de scurt, asa ca ei au inceput sa povesteasca.,,Stateam in fata bordelului”, a spus unul dintre baieti, ,,atunci cand un batran a iesit de acolo. Noi i-am zis ca stim unde a fost, asa ca ne-a dat 20 de euro ca sa ne tinem gura.”,,Apoi l-am urmarit pe batran”, a povestit celalalt baiat, ,,si cand a ajuns acasa am fugit la el si i-am zis ca acum stim unde locuieste, asa ca ne-a dat 50 de euro ca sa ne tinem gura”.,,Ce comportament ingrozitor! Ce ati facut e un pacat!” a exclamat mama. ,,Mergeti imediat la biserica sa va spovediti de pacate!”Baietii au facut cum li s-a zis si au mers la biserica. La scurt timp, insa, s-au intors acasa cu inca 100 de euro in plus – pentru ca acum stiau si unde lucra acel batran…(Aceasta poveste este un banc, asigurati-va ca radeti si nu il luati prea in serios…)