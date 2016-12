Gabriela Firea cere masuri de URGENTA dupa cutremur: Este nevoie de...

Gabriela Firea

Unde 5,3 grade pes-a produs miercuri dimineata, in Romania. Seismul a fost resimtit in marile orase si in Capitala, dar si in Bulgaria sau Republica Moldova. Este al doilea seism de peste 5 grade in ultimele 3 luni., a, miercuri dimineata, ca din fericire nu s-au inregistrat victime si nici pagube materiale. Totodata,a declarat ca este nevoie ca Guvernul rezultat in urma alegerilor sa-si inceapa rapid activitatea pentru a se trece in regim de urgenta la consolidarea cladirilor cu risc seismic.„Nu s-au inregistrat victime, nu au fost accidente. De asemenea, ne bucuram ca nu au fost nici pagube materiale. M-am consultat cu reprezentantii Ambulantei Bucuresti-Ilfov, cu IGSU si nu au fost evenimente majore, nu au fost persoane care sa sune la 112. De asemenea, nu au fost inregistrate nici evenimente minore, asa cum s-a intamplat la cutremurul precedent. Atunci au avut loc astfel de evenimente neplacute. (...) Asta este vestea buna, ca nu avem raniti si nici pagube materiale. Vestea mai putin buna este aceea ca ne-am dori foarte mult ca Guvernul rezultat in urma alegerilor sa-si inceapa grabnic activitatea, deoarece avem nevoie de o colaborare cu Guvernul Romaniei pentru consolidarea in regim de urgenta a cladirilor cu risc seismic. Iata ca se dovedeste inca o data utilitatea infiintarii administratiei pentru consolidarea cladirilor cu risc seismic, lucru pe care l-am facut impreuna acum citeva luni prin votul din Consiliul General. Aceasta administratie va incepe rapid activitatea imediat dupa votul bugetului municipiului Bucuresti. (...) In curand, vom avea un guvern responsabil, un guvern cu care sa putem lucra, sa putem colabora in interesul cetatenilor”, a declarat, la sediul Primariei Capitalei.