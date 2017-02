Gabriela Firea, decizie EXTREMA dupa protestele din strada

Gabriela Firea

este decisa sa-si faca dreptate in instanta.a anuntat ca a facut copii dupa toate mesajele de amenintare pe care le-a primit si care vor fi anexate la dosarul pe care il va trimite in instanta.„Am facut copii, print-screen-uri si am vorbit deja cu avocatul pentru actiuni in instanta fata de cei care au trimis aceste mesaje. Stiu ca exista 5-6 persoane intr-un birou cu mai multe conturi, care posteaza. Eu stiu ca exista celule. Observ elemente destul de serioase ale unui razboi psihologic, in caresunt demonizati.Sunt indemnuri la linsaj public pe retelele de socializare”, a declarat Gabriela Firea la Romania TV.