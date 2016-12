George Michael a murit. A fost ultimul Craciun pentru marele cantaret

George Michael

. Cantaretulla varsta de 53 de ani, a anuntat impresarul lui.Starul muzicii, care si-a lansat cariera in anii 80 in formatia Wham si apoi a continuat pe cont propriu, se pare ca „a murit in liniste in casa sa”, scrie BBC.Conform sursei citate, ambulanta a sosit la casa cantaretului si a constatat moartea lui la ora 15:42 (ora Romaniei), in ziua de Craciun.Politia spune ca nu exista circumstante suspecte privind moartea lui.GEORGE MICHAEL A MURIT. Michael, nascut Georgios Kyriacos Panayiotou, a vandut peste o suta de milioane de albume de-a lungul unei cariere care s-a intins pe patru decenii.Intr-un comunicat de presa, agentul cantaretului a anuntat: „Cu mare tristete va confirmam faptul ca mult iubitul fiu, frate si prieten George a murit in liniste, in casa sa, in perioada Craciunului. Familia face apel la decenta in aceste momente dificile. Nu vor mai exista alte comentarii”.GEORGE MICHAEL A MURIT. In ultimii ani George Michael a suferit de mai multe boli care l-au tinut la pat in ultimele saptamani. Cantaretul, diagnosticat initial cu pneumonie, a suferit mai multe complicatii in urma cu cinci ani.