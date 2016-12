Cadouri de la politstii clujeni

Politistii clujeni l-au ajutat pe Mos Craciun sa ajunga la copiii cuminti si la persoanele vulnerabile de pe raza judetului.

Ca in fiecare an, si de aceasta data politistii s-au mobilizat si au organizat ,,misiuni speciale" care au avut drept scop oferirea de daruri celor mici si familiilor nevoiase.

In luna decembrie, luna cadourilor, politistii au organizat mai multe actiuni caritabile si au ajuns in mai multe locatii de pe raza judetului Cluj.

In cadrul proiectului Shoebox, politistii, prin contributie benevola, au oferit peste 100 de cadouri celor mici. De asemenea, politistii din Belis l-au ajutat pe Mos Nicolae sa ajunga, in 6 decembrie, la peste 100 de copii de pe raza comunei.

In aceasta saptamana, actiunile caritabile au continuat, iar Mos Craciun a ajuns, cu sprijinul politistilor, la copii cu nevoi speciale si la familii nevoiase.

Politistii din cadrul Politiei municipiului Cluj-Napoca - Sectia 5 Politie l-au insotit pe Mos Craciun la Scoala Speciala pentru deficienti de auz ,,Kozmutza Flora", din municipiul Cluj-Napoca, unde au oferit cadouri copiilor de la gradinita si de la clasa pregatitoare.

Copiii i-au primit pe politisti si pe Mos Craciun cu colinde, fiind foarte bucurosi de cadourile atent pregatite.

Politistii din cadrul Politiei municipiului Cluj-Napoca - Sectia 3 Politie au vizitat copiii din Centrul de Ingrijire si Plasament "Perlino", din Cluj-Napoca, carora le-au oferit cadouri.

Cei mici au primit cu bucurie vizita politistilor si i-au rasplatit cu colinde.

In prag de sarbatori, politistii Sectiei 3 Politie au donat 600 de lei Asociatiei Hans Spalinger, din Cluj-Napoca, asociatie care are in ingrijire copii cu handicap sever si alte tulburari grave.

De asemenea, politistii din cadrul posturilor de politie comunale arondate Sectiei 8 Politie Rurala Huedin si din cadrul Politiei orasului Huedin au vizitat 35 de familii nevoiase din mediul rural si urban pentru a le oferi cate un mic sprijin in prag de sarbatori.

Politistii au daruit bunuri de uz personal si alimente, iar celor peste 80 de copii din cadrul familiilor vizitate le-au oferit dulciuri.

Cu aceasta ocazie, acestora le-au fost facute si recomandari pentru a nu deveni victime ale unor infractiuni.