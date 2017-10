Daca ti-a placut articolul, te asteptam si pe pagina de Facebook.

, sora sa,, sotul ei,, toti trei din autoturismul VW Touran, dar si soferul celeilalte masini, Alexandru Vasile, au decedat in urma unui accident groaznic, petrecut sambata.Preotul Petru Gavril, sora sa, Aurora Sandru, sotul ei, Dumitru Catalin Sandru, toti trei din autoturismul VW Touran, dar si soferul celeilalte masini, Alexandru Vasile, au decedat in urma accidentului de sambata.Dintre cei patru copii ai preotului, aflati cu totii in masina, Anisia, fata in varsta de 6 ani, a decedat in ambulanta, in drum spre spital.Cei doi copii ai familiei Gavril care sunt internati in sectia Chirurgie Infantila a Spitalului de Urgenta ”Sfantul Ioan cel Nou” din Suceava au asistenta psihologica permanenta din partea institutiei medicale si au alaturi de ei o sora a mamei lor. Cea care se ocupa de consilierea Alexiei, in varsta de 9 ani, si a lui Ioan, in varsta de 3 ani, este psihologul din sectia Oncologie a spitalului, Geanina Cirlan.Conform procedurilor terapeutice, Alexia a fost informata, luni, de moartea tatalui si a surorii sale mai mici si de faptul ca mama si sora mai mare sunt in viata, dar in stare foarte grava si sustinute de aparate.”Trebuie sa stie, este benefic pentru ea sa vorbim despre suferinta pe care o are. Este important sa comunice, sa vorbeasca despre ceea ce simte. Am vorbit despre viata si despre moarte, este foarte matura in gandire. S-a comportat si se comporta foarte firesc, tatal lor le-a vorbit despre ciclul vietii si al mortii si a reactionat extrem de matur. Este un copil caruia nu ii este teama de moarte si asta este rodul educatiei primite de la parinti, de la tatal ei, mai ales. Ieri am invatat multe de la un copil de 9 ani”, a afirmat psihologul Geanina Cirlan, potrivit Monitorul de Suceava.Ea a spus ca ieri dimineata, cand s-a trezit, Alexia le-a cerut medicilor sa fie dusa la capela in care au fost depusi tatal si sora ei, intr-un moment al zilei cand nu este nimeni acolo, pentru a-si lua ramas-bun, solicitare care i-a fost acceptata imediat, ca parte a terapiei emotionale. Inainte de a ajunge la capela, unde a fost asteptata de duhovnicul ei, Alexia a trecut pe acasa, de unde a luat o bratara si o iconita, ultime daruri pentru sora si tatal ei.”Am incurajat-o sa le scrie scrisori si a scris mult, cate o pagina pentru fiecare. Le-a lasat alaturi de cei dragi, de care ii este dor”, a spus plangand Geanina Cirlan.Ea a marturisit ca in cei 11 ani, de cand profeseaza ca psiholog la Oncologie, nu a avut niciodata o misiune atat de grea ca cea de a anunta un copil de 9 ani ca si-a pierdut tatal, o sora, matusa si unchiul, iar mama si cealalta sora sunt intre viata si moarte.