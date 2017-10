Gigi Becali a pastrat secretul o viata intreaga. Cine este, de fapt, sotia lui

Daca ti-a placut articolul, te asteptam si pe pagina de Facebook.

Ceea ce putini stiu este faptul ca Luminita este verisoara de gradul trei a lui Gigi Becali. In cadrul unei emisiuni televizate, Gigi Becali a facut ceea ce a ramas singura referire la aceasta legatura: ,,Bunicii nostri au stat in aceeasi casa, suntem rude de gradul trei, dar asta conteaza mai putin.”In urma cu ceva vreme, dupa ce Becali a fost intrebat de problemele de sanatate, acesta a facut o declaratie emotionanta despre femeia care a fost alaturi de el in tot acest timp: ,,Asa a vrut Dumnezeu, sa imi cada dintele, si mi-a cazut! Mie nu mi-e rusine, de ce sa imi fie? Mai ales ca eu sunt insurat, nu mai am nevoie sa ma insor, am o sotie pe care o iubesc foarte mult si Dumnezeu mi-e martor! Mi-ar fi fost rusine daca furam sau pacatuiam!”, a marturisit patronul echipei Steaua.