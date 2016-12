Grav accident de circulatie, ieri la intrarea in Cluj. Doua BMW-uri s-au izbit frontal si s-au rasturnat VIDEO

Accident la intrarea in Cluj

Un grav accident de circulatie, in care au fost implicate doua autovehicule, a avut loc in cursul serii de marti, 27 decembrie, in jurul orei 17 pe centura ocolitoare de la Apahida, spre intrarea pe Bd. Muncii din Cluj-Napoca.

Din primele informatii, in accident au fost implicate doua autovehicule marca BMW, unul cu numere rosii de Bucuresti, iar celalalt era inmatriculat in Cluj, condus de o femeie, care a fost scoasa din masina de un echipaj de descarcerare al pompierilor.

Mai multe ambulante au intervenit la locul accidentului.

In urma coliziunii, masinile s-au rasturnat pe marginea dreapta a drumului, pe sensul de mers spre Cluj, una cu rotile in sus, iar cealalta intr-un sant din apropiere, arata gherlainfo.ro

Accidentul a paralizat traficul auto in zona, soferii fiind nevoiti sa circule pe rute ocolitoare.

Politistii au inceput cercetarile pentru a stabili imprejurarile in care s-a produs evenimentul. Din constatari a rezultat ca o femeie de 28 de ani din Cluj-Napoca, in timp ce circula pe directia Cluj-Napoca spre Jucu, ar fi efectuat o manevra de depasire, iar la revenirea pe sensul de mers a pierdut controlul volanului, patrunzand pe contrasens, unde a intrat in coliziune cu un autovehicul care circula regulamentar din sensul opus, condus de un barbat de 41 de ani, din Cluj-Napoca, care s-a rasturnat pe plafon.

In urma accidentului a rezultat ranirea grava a femeii, ranirea usoara a doi copii de 1 si 6 ani, pasageri in aceeasi masina si ranirea usoara a soferului din celalalt autovehicul.

Victimele au fost transportate la Unitatea de Primire a Urgentelor din Cluj-Napoca pentru ingrijiri medicale.