Grindeanu nu vrea sa demisioneze: Pentru mine e important sa vad ce vor colegii din PSD

Sorin Grindeanu

nu ii pasa de sutele de mii de oameni care ii cer demisia, in strada. Intrebat daca s-a gandit sa plece din fruntea Guvernului, acesta a spus ca pentru el e foarte important sa vada ce spun oamenii care l-au sustinut pentru aceasta functie, adica. Iar daca sute de mii de oameni ii cer demisia, milioane au votat PSD.Intrebat daca s-a gandit sa demisioneze din fruntea Guvernului, Grindeanu a spus: ""Pentru mine a fost extrem de important sa ma intalnesc astazi cu colegii mei, colegii din CEx, cei care m-au propus. A fost extrem de important pentru mine sa vad ceea ce vor oamenii care m-au propus in aceasta functie. Si am mai spus lucrul acesta, am urmarit, urmaresc toate aceste manifestatii. Sunt foarte multi oameni de buna-credinta, sunt altii, imi pare rau, cum au fost grupurile violente de aseara, cu actiuni cu care nu pot sa fiu de acord".Dupa ce i s-a spus ca sute de mii de oameni ii cer demisia, Grindeanu a replicat: "Alte milioane bune au votat PSD".