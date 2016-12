Horea Uioreanu, condamnat definitiv la doi ani de inchisoare cu suspendare

Horea Uioreanu 1

a fost condamnat definitiv, joi, dela doi ani decupentru instigare la savarsirea infractiunii de folosire de informatii ce nu sunt destinate publicitatii, in scopul obtinerii de foloase necuvenite, conform stiripesurse.ro.Magistratii de laau respins, ca nefondat, apelul declarat de fostul baron PNL, Horea Uioreanu si au mentinut sentinta data pe 5 mai de Curtea de Apel Cluj. Decizia este definitiva.In luna mai, fostul presedinte al(CJ), Horea Uioreanu, a fost condamnat de Curtea de Apel Cluj la doi ani de inchisoare cu suspendare pentru instigare la savarsirea infractiunii de folosire de informatii ce nu sunt destinate publicitatii, in scopul obtinerii de foloase necuvenite.Uioreanu a fost retinut de procurorii DNA in 2014 si apoi arestat pentru luare de mita, fals in inscrisuri sub semnatura privata si complicitate la spalare de bani.