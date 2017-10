Daca ti-a placut articolul, te asteptam si pe pagina de Facebook.

trebzuie sa isi faca bagajele, sa fie pregatiti in orice moment pentru ca pot fi trimisi si in deplasare.au o saptamana in care vor afla niste adevaruri care le pot marca viata dar le-o pot si schimba.incep o viata noua.au o saptamana cu o suita de schimbari majore. O saptamana benefica cu foarte multe lucruri in calea lor.au o saptamana cu multe provocari.au o saptamana in care vor primi multe sfaturi. Consolidati-va relatia in familie.Balantele au o saptamana cu multe mesaje, emailuri, scrisorele, sms-uri.Scorpionii sunt pe pojghita de gheata foarte subtire. Aveti grija cum actionati.Nativii din Sagetator trebuie sa aiba rabdare, sa nu foteze mana norocului.Capricornii trebuie sa se relaxeze, chiar daca o perosana draga are probleme de sanatate.Urmeaza o saptamana in care Varsatorii sunt incercati. S-ar putea sa vina lucruri mult mai bune in saptamanile urmatoare.Multi dintre Pesti vor sa faca un pelerinaj la manastiri.