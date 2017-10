HOROSCOP NOIEMBRIE 2017. Zodia care intră într-o nouă etapă a vieții sale

Horoscop

Daca ti-a placut articolul, te asteptam si pe pagina de Facebook.

Draga Berbec, luna noiembrie se anunta a fi pentru tine o luna fericita atat din punct de vedere personal, cat si din punct de vedere profesional. La locul de munca, te bucuri de realizari deosebite si culegi roadele muncii tale din ultima jumatate de an. Foarte posibil sa primesti un bonus substantial precum o calatorie in afara, castiguri financiare suplimentare sau beneficii medicale pentru toata familia ta. Iti poti permite in sfarsit sa iti satisfacti anumite dorinte ale inimii, ceea ce te face sa plutesti pe norisori roz. Totodata, succesul tau profesional contribuie si la imbunatirea relatiei cu cei apropiati si cei din familie.Faptul ca esti pe punctul de a-ti indeplini visurile profesionale te face sa radiezi. Esti mai tolerant, mai iubitor, mai dispus sa faci compromisuri fata de cei dragi, ceea ce aduce armonie si echilibru in familia si cuplul Berbecului. De asemenea, planeta Venus este pozitionata strategic in luna noiembrie pentru nativii Berbec single asa ca deschideti-va larg inimile. Iubirea si romantismul se pregatesc sa vina in viata voastra. Venus aduce profunzime si pasiune relatiilor care se leaga in aceasta luna, cu precadere in ultimele 2 saptamani ale lui noiembrie.Noiembrie 2017 este pur si simplu o luna sclipitoare pentru nativul Taur asa ca pregateste-te sa fii vedeta si sa dovedesti lumii ceea ce poti. Dupa o perioada in care ai avut nevoie de odihna si sa-ti limpezesti gandurile, planurile si viata, iata ca noiembrie iti cere sa actionezi. Saturn, planeta succesului, vine in ajutorul tau si te ajuta sa te indrepti in directia in care iti doreai.De asemenea, Mercur, planeta comunicarii, imbunatateste semnificativ comunicarea in relatiile de cuplu, reusind sa faca astfel incat sa ajungi usor la inima partenerului de viata si sa deschideti noi canale de comunicare si de afectiune. Este drept insa ca vei fi nevoit sa infrunti anumite situatii pe care le-ai evitat in relatia ta si sa iti depasesti anumite limite.Tranzitul lui Venus prin casa ta a 7-a iti va intensifica emotiile si te va determina sa manifesti mai multa deschidere fata de parerile si opiniile jumatatii tale astfel incat sa eviti izbucnirea unui conflict pe viitor. Nativii singuri se simt atrasi de o persoana joviala, plina de viata, care ii face sa rada si sa iubeasca si mai mult viata.Horoscop GemeniNoiembrie 2017 se doreste a fi o luna coplesitoare, cu multe proiecte pe plan profesional si multe interactiuni la nivel social. Faptul ca ai o viata sociala foarte activa te ajuta sa cunosti persoane noi si interesante, de la care vei avea multe de invatat si care iti vor largi orizontul spiritual si interior. Daca esti single, prima parte a lunii aduce cu ea posibilitatea de a intalni o persoana speciala, care iti impartaseste visurile, dorintele si idealurile, mai ales ca Jupiter, planeta norocului, se va afla in sectorul relatiilor.Evita situatiile dramatice si complicate si persoanele care te agita, alegand cu intelepciune si ascultand si sfatul prietenilor care te cunosc cu adevarat. Nativii aflati intr-o relatie de cuplu invata lectia iertarii in aceasta luna si invata sa isi aprecieze partenerul cu bune si rele, iertandu-l pentru micile greseli. Odata cu data de 10 noiembrie, Venus, planeta iubirii, va fi de partea ta, asa ca vei gestiona cu brio orice situatie care va aparea in viata ta amoroasa.Horoscop RacCircumstantele nu au fost de partea ta in ultima vreme, draga Rac, dar nu iti pierde speranta. Este drept ca, poate, lucrurile nu s-au aranjat asa cum visai/ sperai pe plan personal si profesional, dar Marte, o planeta dinamica, animeaza totul. Daca ai suferit dezamagiri sau deceptii in dragoste, este momentul sa iti revii si sa iti iei inima in dinti. Din punct de vedere mental, emotional si interior, esti pregatit pentru o noua etapa a vietii tale. Totodata, esti pregatit sa actionezi. Toate planetele sunt de partea ta in luna noiembrie in acest sens, punand accentul asupra TA in primul rand.Noiembrie 2017 nu va mai fi despre fostele tale iubiri, despre trecutul tau, despre greselile si deciziile pe care le-ai luat, ci despre prezent si ce ai putea sa faci sa iti fie mai bine. Lasa-te pe mana destinului, ai incredere in tine si capacitatile tale si mergi acolo unde te indeamna inima. Este momentul unui nou inceput asa ca daca ai in minte sa te muti in alt oras, alta tara, sa iti schimbi jobul sau sa te inscrii la cursuri noi, care iti pot schimba viata pe viitor, nu mai ezita si spune da. Sansele incep sa iti surada din nou inca de pe 11 noiembrie.Horoscop LeuIn noiembrie 2017, Leul deja intra puternic intr-o noua etapa a vietii sale, una in care va fi nevoit sa iti rezolve problemele familiale si personale si sa actionezi pentru binele tuturor, dar mai ales pentru a-si imbunatati propria viata. Foarte posibil ca vei fi ocupat in a doua jumatate a lunii cu rezolvarea anumitor probleme de sanatate sau chiar cu schimbarea stilului de viata. Multi dintre acesti nativi trec printr-o etapa interioara transformationala, vazandu-se nevoiti sa ia masuri si sa-si acorde mai multa atentie si dragoste lor insisi.Luna noiembrie este pentru multi nativi Leu despre reeducare, despre readaptare, despre revizuirea planurilor si strategiilor pe termen lung. Pe plan profesional, este foarte posibil sa semnezi un contract foarte avantajos sau sa faci o achizitie extrem de importanta pentru tine, ceea ce iti confera siguranta. De asemenea, tranzitul lui Mercur nu trece nici el nesesizat pentru tine si este o adevarata forta in manifestare pe plan profesional si financiar si ii vei resimti efectele benefice. Nativii aflati in cuplu au parte de sprijinul neconditionat al persoanei iubite.Horoscop FecioaraNoiembrie 2017 este o luna buna pentru nativul Fecioara caci vine la pachet cu sentimente de implinire, de fericire si de satisfactie. Atat pe plan profesional, cat si personal, noiembrie face tranzitia de la o etapa a independentei si a autonomiei, la una a colaborarii si a gasirii punctului comun. Prin urmare, Fecioarele aflate in relatii de dragoste devin mai flexibile, mai intelegatoare si mai deschise fata de persoana iubita, mai dispuse sa faca compromisuri pentru binele partenerului si al relatiei.Nu simt deloc ca fac sacrificii caci partenerul de viata raspunde cu aceeasi moneda astfel incat in aceasta luna vei trai multe clipe de intimitate pura, de armonie, de tandrete si iubire declarata. Exista o probabilitate foarte mare ca nativii Fecioara single sa isi cunoasca sufletul pereche prin intermediul activitatilor culturale sau a celor ce tin de cultivarea intelectului. In plus, acestia decid sa se degajeze de problemele lor pentru o perioada, alegand sa mearga intr-o calatorie eliberatoare pentru suflet.Horoscop BalantaNoiembrie este o luna frumoasa pentru nativii Balanta single mai ales ca acestia au inteles ca fericirea lor nu depinde de nimeni altcineva, ci mai ales de ei insisi. Oportunitati de a cunoaste persoane alaturi de care sa simta din nou fluturasi in stomac sunt nenumarate. Venus tranziteaza in mod direct semnul tau asa ca vestile sunt nespus de bune. Spune “da” unei perioade prolifice dragostei, primelor intalniri, destainuirilor, clipelor speciale sau unor calatorii scurte de descoperire a celuilalt. Flirtrezi, esti fermecatoare, plina de viata si idei si pentru prieteni si admiratori este o adevarata placere sa te aiba in preajma.In ceea ce ii priveste pe nativii care iubesc deja si sunt intr-o relatie stabila, merita mentionat faptul ca acestia vor resimti influenta Soarelui in cea de-a doua casa. Ce inseamna acest lucru? Ei bine, te intorci in trecut si rezolvi anumite situatii care au ramas neincheiate si care te macinau in tacere. Totul inspre beneficiul partenerului de viata caci vei fi mult mai asumata si mai implicata in prezent si in relatia actuala. In plus, reusesti sa depasesti cu bine si sa iti ameliorezi anumite probleme de sanatate mai vechi, ceea ce iti sporeste vitalitatea si starea de bine.Horoscop ScorpionVenus, Jupiter si Soarele lucreaza indeaproape in primele 3 saptamani ale lui noiembrie pentru a se asigura ca beneficiezi de oportunitati speciale pe mai multe planuri. In primul rand, reusesti sa te organizezi mai bine si sa iti gestionezi si timpul astfel incat sa ai timp atat pentru cei dragi, cat si pentru tine. Chiar daca ai avut o perioada extrem de solicitanta in ultima vreme, poate chiar stresanta la locul de munca, acum lucrurile se stabilizeaza.Reusesti sa te relaxezi, sa te reechilibrezi, sa te reincarci cu energie pozitiva mai ales ca partenerul de viata poate planui o excursie surpriza, in care sa fiti doar voi doi. Banii vin inspre tine cu mai multa usurinta, permitandu-ti momente de respiro. Clipele frumoase in cuplu nu lipsesc, iar Venus favorizeaza momentele romantice si tandre. Vesti bune pot veni pentru acele cupluri care isi doresc un copil sau pe al doilea. Mult noroc si o intalnire ravasitoare sunt menite pentru nativii single in primele 20 de zile ale lunii.Horoscop SagetatorDaca pana acum focusul tau era asupra vietii profesionale, iata ca noiembrie 2017 schimba raportul de forte si inclina balanta inspre viata familiala si cea de cuplu. Simti nevoia acuta de a te afla in prezenta celor dragi, de a te bucura de lucruri frumoase, de liniste, de prieteni, de mese gatite si servite cu suflet, de excursii in padure alaturi de copiii si partenerul tau de viata. De asemenea, simti nevoia sa te implici activ in viata comunitatii de care apartii si sa faci fapte bune, ridicandu-ti astfel vibratia. Ceea ce vei si face.De asemenea, este foarte posibil sa oferi din timpul si resursele tale unei persoane care are cu adevarat nevoie de ele. Merita mentionat si faptul ca esti foarte atent la dieta ta, incerci sa iti reglezi metabolismul si bioritmul si incerci sa respecti cu sfintenie orele de somn. Daca esti single, ai grija sa nu iti pui sufletul in palma oricui caci uneori oamenii nu sunt ceea ce sustin a fi. Fii deschis si sincer, dar pastreaza-ti marja de siguranta.Horoscop CapricornNoiembrie 2017 este o o luna a vindecarii pentru nativul Capricorn, o vindecare din toate punctele de vedere, atat fizic, cat si emotional. Este momentul sa iti oblojesti ranile, draga Capricorn, sa pui pansamente, sa cauti si sa ceri ajutor specialistilor, prietenilor sau partenerului de viata, dar si sa iei cele mai bune masuri pentru tine astfel incat sa poti sa mergi mai departe cu toate resursele incarcate. Investesti mai mult in relatii in aceasta luna decat in cariera, ceea ce este exact lucrul de care ai nevoie in aceasta perioada. Iti reformezi viata in multe dintre aspectele ei astfel incat sa iti poti recapata pacea si linistea.Tine minte si ca Marte se afla in sectorul relatiilor pentru toata luna astfel incat este important sa cooperezi cu ceilalti, sa nu iti pierzi cumpatul si sa tratezi totul cu diplomatie. De asemenea, ultimele 2 saptamani ale lunii sunt perfecte pentru a imbina utilul cu placutul. Petrecerile in interes profesional se pot dovedi a fi oportunitati grozave de a te distra, destrasa si a socializa totodata. O persoana care iti capteaza atentia poate aparea in cercul tau de cunostinte.In luna lui noiembrie 2017, pui accentul mai ales asupra vietii tale profesionale. Indiferent ca iti doresti sa te reorientezi profesional, sa iti schimbi jobul, sa te angajezi in proiecte noi sau chiar sa pui bazele unei afaceri noi, ia-ti mai inainte un mic concediu pentru a redescoperi care sunt cu adevarat prioritatile tale si ce ti-ar placea sa faci pe viitor. Iar mai apoi, ia deciziile cele mai bune pentru tine. Daca insa te gandesti sa faci o schimbare majora, sa stii ca acum este momentul. Noile inceputuri sunt favorizate puternic de astre mai ales cand vine vorba de abilitatile tale practice si artistice.Viata sociala este si ea bine aspectata. Reusesti sa cunosti persoane importante sau importante pentru tine, care te pot ajuta in traseul tau profesional. Mai mult ca niciodata, cu Venus favorizandu-ti semnul incepand cu data de 9 noiembrie, reusesti sa comunici cu usurinta cu toata lumea si sa iti exprimi opiniile si ideile intr-un mod creativ si transant, fara a leza insa pe nimeni. Atitudinea ta ambitioasa este recompensata si prin beneficii materiale. Odata cu luna plina de pe 24 noiembrie, reusesti sa te relaxezi si sa te bucuri de petreceri reusite in compania unor oameni frumosi. Fii atenta si la nevoile corpului in aceasta perioada si asculta-i semnalele, mai ales in a doua jumatate a lunii.Horoscop PestiInca de la inceputul lunii, dragostea intra in centrul atentiei tale caci ca in jurul tau roiesc mai multe persoane care arata interes fata de tine. Tu tanjesti insa dupa o persoana cu spirit aventuros, sociala si efervescenta, cu o personalitate irezistibila pentru tine. In acest sens, saptamana 13-19 noiembrie este cea mai benefica pentru ca tu sa cunosti o astfel de persoana. Proiecteaza ceea ce iti doresti de la o persoana si universul va face astfel incat persoana respectiva sa apara in preajma ta.Pe plan profesional, iti doresti foarte mult succesul, insa te lovesti uneori de lipsa de implicare a partenerilor tai de afaceri sau a colegilor. Ti se pare ca o buna parte din responsabilitatile altora iti sunt delegate tie, iar acest lucru iti cauzeaza frustrari. Invata sa iti comunici punctul de vedere intr-un mod elegant si neofensator, dar sincer. Esti o adevarata forta calauzitoare atunci cand iti pui in cap ceva asa ca nu iti va greu sa promovezi un proiect care are toate sansele sa creasca frumos si sa produca bani.sursa – garbo.ro