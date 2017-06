Hoti surprinsi pe camere in timp ce furau sosete dintr-un mall clujean. Ii recunoasteti? VIDEO

Furt din Magazin

Camerele de supraveghere ale unui magazin au suprins un furt petrecut in aceasta dupa-amiaza intr-un centru comercial din Cluj. Politistiiii cauta acum pe faptasi.

Pe imagini se observa cum doi tineri - un barbat si o femeie - intra in magazin si incep sa studieze diferite articole sportive. La un moment dat, barbatul ii arata femeii un tricou, iar aceasta vine langa el pentru a-l vedea. In doar cateva secunde, femeia se lasa putin in jos - pentru a nu fi observata de nimeni - si indeasa tricoul in geanta. Scena se repeta putin mai tarziu, in cealalta parte a magazinului. Aceeasi tanara se uita in stanga-dreapta pentru a nu fi vazuta, isi deschide geanta de pe umar si sterpeleste mai multe perechi de sosete.

Proprietara magazinului a vazut cele petrecute si i-a confruntat pe cei doi chiar inainte ca acestia sa paraseasca incinta, arata dej24.ro Din pacate, pana la sosirea agentilor de paza, cei doi au reusit sa se faca nevazuti. S-au urcat intr-o masina care ii astepta pe o rampa in afara centrului comercial si au disparut.

Chiar si asa, fapta lor a fost suprinsa pe camerele de supraveghere amplasate in magazinul din cartierul clujean Gheorgheni, iar imaginile au ajuns deja pe mana politistilor. Oamenii legii au deschis o ancheta in acest caz si incearca acum sa dea de urma faptasilor pentru a-i trage la raspundere.

Persoanele care pot furniza orice informatii despre persoanele din imagini sunt rugate sa se adreseze celei mai apropiate unitati de politie sau sa apeleze gratuit numarul unic de urgenta 112.