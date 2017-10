Huedin, singurul oras din judetul Cluj locuit de tarani

Huedin

Continuam periplul nostru pe site-urile localitatilor din judetul Cluj, dupa cum banuiti pline de umor involuntar. Astfel, de pe site-ul „comunei preistorice" Huedin, cu o existenta pe aceste meleaguri de peste 2500 ani, aflam ca acesta este „singurul" oras din judetul Cluj si tare ne-am mirat ca judetul se numeste asa si nu Huedin, cum ar fi indreptatit de vechime si intindere „adapostita de masivul Vladeasa".

Curios e si ca, masivul care adaposteste intinderea e la 1838 m, iar intinderea la doar 556 m, ceea ce ar fi fost de inteles daca urbea era condusa de o femeie si nu de un primar, ce fie vorba intre noi spune lucruri trasnite.

Tot la poalele lui Vladeasa mai e si marele cronicar ce ne loveste gramatical in plex cu exprimari de genul „atestarea dateaza" sau „Huedinul" ce fiind substantiv propriu nu se prea articuleaza, decat prin flotari logice sau in ziar. Sau poate ca, pardon, culturnicul nostru o fi de etnie maghiara si respectiva prezentare gandita in graiul lui Pisto a fost tradusa direct de pe limba conlocuitorilor nostri, ce fie vorba intre noi, au alte calitati.

Din restul informatiilor aflam ca numele orasului a fost pus de tarani, ce mult „nu pre s-o gandit, ci numa ca s-o hodinit". Spre vesnica pomenire, amintim ca celelalte orase din judet, eliminate dintr-un condei de cronicarul anonim de pe site-ul primariei sunt: Cluj, Dej, Turda, Gherla, Campia Turzii si abia in coada Huedin cu cei 9000 de locuitori ai sai.

Politia Huedin doarme dar nu se preda

Tot la capitolul hodina, dar una vesnica, este trecuta si Politia Locala din Huedin ce asigura serviciu politienesc numai intre orele 6.00 si 22.00 lucru aratat mare si tare (si pe o deosebita intindere) chiar pe site-ul Primariei Huedin. Intelegem desigur lipsa de personal sau nevoia de a informa cetatenii, dar astfel infractorii si potentialii incalcatori ai legii, pot actiona linistiti pe timpul noptii la Huedin, nu de alta, dar politia doarme in papuci.

Cristian Droanta

