Alina Papuc a intrat in reality-showul ”Gospodar fara pereche” pentru a-l cuceri pe Bogdan si a-i deveni sotie. Blonda s-a dat fata de casa si a vrut sa-l impresioneze pe tanarul gospodar, caruia i-a luat mintile cu un sarut fierbinte, ascunzandu-i insa un secret care nu l-ar face deloc fericit. ”Orice cocos canta dupa cantecul gainii” ar fi motto-ul cu care Alina a intrat in competitia pentru inima gospodarului si se pare ca a reusit ghidandu-se dupa el.Blonda s-a lasat filmata in ipostaze intime alaturi de o alta femeie. In imagini, concurenta de la ”Gospodar fara pereche” se saruta si se mangaie cu o tanara, in cada, sub privirile unui cuplu. Imaginile au fost realizate in Italia.Concurenta de la ”Gospodar fara pereche” este atrasa si de arta tatuajelor, asa ca si-a facut un desen permanent care-i acopera toata sira spinarii.