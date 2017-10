iarna

Previziuni sumbre lansate, directorul executiv al Administratiei Nationale de Meteorologie. Specialistul a vorbit in cadrul unei emisiuni de televiziune despre fenomenele meteorologice extreme care vor lovi tara, in aceastanu vor lipsi. Vorbesc aici despre, despre posibilesi despre episoadele de, acestea fiind elementele cele mai severe ale iernilor in Romania.Primele semnale arata ca vom avea perioade lungi in aceasta iarna, in care vremea sa se incadreze in normalul vremii de iarna, ceea ce insemna posibilitate foarte mare de aparitie a fenomenelor despre care vorbeam.In lunile noiembrie si decembrie, primele luni ale sezonului rece, este normal sa fie si perioade cand temperaturile noaptea sa scada sub limita gerului.In lunile ianuarie si februarie avem in medie cel putin 2 viscole", a spus Florinela Georgescu, potrivit observator.tv.Administratia Nationala de Meteorologie a actualizat previziunile pentru urmatoarele doua saptamani.In prima parte a intervalului, vremea se va incalzi in toata tara, temperaturile maxime ajungand pana la 25 de grade Celsius in Muntenia. Din 22 - 23 octombrie, temperaturile incep sa scada si isi fac aparitia si ploile. In zonele de munte, local in Maramures si Moldova, dar si in estul Transilvaniei este posibil sa ninga.In prima saptamana vremea va fi mai calda decat in mod obisnuit pentru aceasta perioada, desi tendinta temperaturii aerului va fi de usoara scadere in ultimele zile. Media temperaturilor maxime va fi de 20...25 de grade, cea mai ridicata valoarea urmand a se inregistra in ziua de 17 octombrie. Dupa data de 23 octombrie, vremea se va racori, astfel ca media regionala a maximelor va fi de 15....17 grade, valori normale pentru ultima decada a lunii octombrie. In intervalul 16-21 octombrie temperaturile minime nu vor prezenta variatii si vor fi, in medie, de aproximativ 9 grade. Ulterior acestui interval, regimul termic nocturn va marca o scadere treptata, astfel incat minimele termice se vor situa in jurul a 8 grade.Probabilitatea de aparitie a precipitatiilor va fi extrem de redusa pe tot parcursul primei saptamani a intervalului de prognoza, dar sanse mai mari pentru ploi la nivel izolat vor fi in cea de a doua saptamana.In intervalul 16 - 20 octombrie, media valorilor diurne va fi de 20...23 de grade, caracterizand o vreme calda pentru aceasta perioada a anului. Apoi temperatura aerului va scadea usor si treptat, spre 14 grade pe 24 octombrie, dupa care se va mentine, in medie, in jurul acestei valori, pana la sfarsitul intervalului de prognoza. Temperaturile nocturne vor fi de 6...7 grade pana spre 24 octombrie, iar intre 25 si 29 octombrie se vor situa in jurul valorii medii de 4 grade.Nu va ploua pana in jurul datei de 20 octombrie, dupa care probabiltiatea pentru precipitatii va fi in crestere, insa ploile se vor semnala pe arii mai extinse pe 22 si 23 octombrie.Desi tendinta valorilor termice diurne va fi de usoara scadere de la o zi la alta, pana in jurul datei de 23 octombrie vremea va fi mai calda decat in mod normal pentru aceasta perioada. Vor fi temperaturi maxime, in medie, de 18...24 de grade, cea mai ridicata valoare urmand a se inregistra in data de 17 octombrie. In intervalul 23 - 29 octombrie, media maximelor termice va fi de 13...16 grade, vremea devenind normala din punct de vedere termic. In ceea ce priveste regimul termic nocturn, pana in data de 21 octombrie vor fi usoare variatii, media regionala a temperaturilor minime fiind de 9...12 grade. Ulterior acestei date, minimele vor marca o scadere treptata si vor fi cuprinse intre 6 si 9 grade.Probabilitatea de aparitie a precipitatiilor va fi in crestere in intervalului 23-29 octombrie, pana atunci insa sansele de ploaie vor fi extrem de reduse.Prima saptamana de prognoza va fi caracterizata de o vreme mai calda decat in mod normal pentru jumatatea lunii octombrie, cu o medie a maximelor de 21...26 de grade. Dupa data de 23 octombrie, valorile termice diurne se vor situa in jurul mediilor multianuale, inregistrandu-se, in medie regionala, 15...17 grade. In ceea ce priveste regimul termic nocturn, in perioada 16 - 24 octombrie acesta nu va prezenta variatii importante, temperatura medie nocturna urmand a fi de 9....10 grade. Ulterior acestei date, minimele termice vor scadea usor, iar media acestora se va situa in jurul valorii de 7 grade.Probabilitatea de aparitie a precipitatiilor va fi in crestere in intervalul 23-29 octombrie, iar in rest conditiile de ploaie vor fi extrem de reduse.In intervalul 16-23 octombrie valorile termice nu vor prezenta variatii semnificative. Media temperaturilor maxime va fi de 19...23 de grade, caracterizand o vreme calda pentru aceasta perioada, iar a celor minime va fi de 12...13 grade.Dupa aceasta data, temperatura aerului va marca o scadere, pana la medii ale valorilor maxime de 15...17 grade si ale minimelor in jurul a 9 grade. Ploile se vor semnala doar la nivel izolat, mai degraba in cea de-a doua saptamana a intervalului de prognoza.In prima saptamana a intervalului de prognoza vremea va fi calda pentru a doua jumatate a lunii octombrie, iar valorile termice diurne se vor situa, in medie, intre 22 si 26 de grade. In jurul datei de 23 octombrie temperatura aerului va marca o scadere, astfel incat, pana la finalul celei de a doua saptamani, media regionala a maximelor se va situa intre 14 si 17 grade, vremea devenind normala din punct de vedere termic pentru ultima decada a lunii octombrie. Regimul termic nocturn va fi caracterizat de o valoare medie regionala situata in jurul a 10 grade in perioada 16 - 23 octombrie, pentru ca, ulterior, o usoara racorire a vremii sa determine temperaturi minime de 6....7 grade, pana la finalul celor doua saptamani ale intrevalului de prognoza.Pana pe 19 - 20 octombrie nu se vor semnala precipitatii, apoi probabilitatea de ploaie va fi in crestere, cu precadere in jurul datei de 22 - 23 octombrie.Temperaturile diurne vor fi in crestere in primele zile ale prognozei, de la valori, in medie, in jurul a 23 de grade in prima zi, pana la aproximativ 25 de grade in data de 18 octombrie. Intre 19 si 23 octombrie vremea se va raci usor de la o zi la alta, devenind apropiata de normalul termic al perioadei. Astfel, in intervalul 24 - 29 octombrie, media regionala a maximelor termice se va situa in jurul valorii de 15 grade. Temperaturile minime vor fi de 8...10 grade in intervalul 16 - 23 octombrie, apoi vor marca o usoara scadere si, pana la sfarsitul celei de a doua saptamani de prognoza, se vor situa in jurul unei valori medii de 6 grade, fara a prezenta variatii semnificative.Probabilitatea de ploaie va fi extrem de redusa pana in jurul datei de 20 octombrie, apoi va fi in crestere si, mai ales pe 22 - 23 octombrie, vor fi ploi pe arii relativ extinse.In prima saptamana a intervalului de prognoza vremea va fi calda pentru mijlocul lunii octombrie. Temperaturile diurne vor avea o valoare medie regionala in crestere de la 20 de grade in prima zi pana la 23 de grade pe 19 octombrie. Ulterior, vremea se va raci usor de la o zi la alta, apropiindu-se de normele climatologice ale perioadei in jurul datei de 24 octombrie, cand media maximelor va fi de aproximativ 14 grade. Iar in urmatoarele zile, pana la sfarsitul lunii, nu se vor mai inregistra variatii importante ale temperaturilor maxime.Regimul termic nocturn va avea o evolutie caracterizata prin valori medii in jurul a 7 grade in prima saptamana de prognoza, iar in cea de a doua saptamana vor fi de 4...5 grade.In primele zile nu se vor semnala precipitatii, dar dupa data de 20 - 21 octombrie probabilitatea pentru precipitatii va fi in crestere, iar pe 22 - 23 octombrie acestea se vor semnala pe arii extinse si izolat pot fi mai importante cantiativ.Evolutia regimului termic va fi caracterizata prin valori diurne mai ridicate decat in mod obisnuit in aceasta perioada a anului, situate in jurul a 16 grade pana in jurul datei de 20 octombrie. Apoi, vremea se va raci usor si treptat, astfel incat, in intervalul 24 - 29 octombrie, media temperaturilor maxime va fi de 6....8 grade, apropiata de valoarea climatologic normala pentru final de octombrie. Temperaturile nocturne vor fi de 6....8 grade intre 16 si 23octombrie, apoi vor marca o scadere si se vor incadra, in medie, intre 2 si 0 grade in ultimele zile ale intervalului de prognoza. Probabilitatea pentru precipitatii va fi nesemnificativa in primele zile ale prognozei, dar va creste dupa data de 20 octombrie. In jurul datei de 22...23 octombrie se pot consemna cantitati de precipitatii mai importante.