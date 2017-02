ICCJ da lovitura Guvernului Grindeanu: Ministrul Apelor a pierdut DEFITINIV procesul cu ANI

Inalta Curte de Casatie si Justitie

a pierdut definitivin care a contestat decizia privind conflictul de interese in care ar fi fost cand a avut functia de director in Administratia Bazinala de Apa Buzau-Ialomita, instanta suprema respingand cererea acesteia de anulare a raportului Agentiei Nationale de Integritate, potrivit News.ro.a respins, in 2 februarie, contestatia formulata de Adriana Petcu dupa ce Curtea de Apel Bucuresti a stabilit, in 24 aprilie 2015, in contencios administrativ, ca aceasta a fost in conflict de interese, mentinand astfel decizia ANI din decembrie 2014.Judecatorii instantei supreme au stabilit ca recursul declarat de Adriana Petcu este nefondat, decizia fiind definitiva.