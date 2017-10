Igor Dodon a fost SUSPENDAT din functia de Presedinte al Rep. Moldova

Curtea Constitutionala a Republicii Moldova a stabilit ca refuzul presedintelui Igor Dodon de a semna decretul de numire a ministrului Apararii este motiv de a fi suspendat temporar din functie, iar atributiile sale in aceasta privinta vor fi preluate de presedintele Parlamentului sau de seful Guvernului, informeaza Radio Chisinau. Aceasta este o „incalcare grava a atributiilor sale si o circumstanta ce justifica procedura de suspendare a presedintelui”, potrivit dispozitivului hotararii Curtii la sesizarea Guvernului prind refuzul lui Igor Dodon de a numi ministrul Apararii.

"Refuzul presedintelui de a-si executa obligatiile constitutionale constituie imposibilitate temporara de a-si exercita atributiile si justifica instituirea interimatului functiei care se asigura, in ordine, de presedintelui Parlamentului sau de prim-ministru pentru exercitarea acestor obligatii constitutionale ale presedintelui", potrivit hotararii Curtii.

Consilierul prezidential Maxim Lebedinschi a declarat decizia de astazi ca fiind pasibila de un dosar penal. El a declarat ca presedintia nu recunoaste legitimitatea deciziei Curtii.

„Decizia de astazi a Curtii este, in opinia mea, una de raspundere penala. Toti judecatorii Curtii urmeaza mai devreme sau mai tarziu vor urma sa raspunda in fata legii. Pentru o asemenea decizie s-ar putea face si puscarie. Decizia de astazi este o actiune complexa a uzurparii puterii de stat si de subminare a institutiilor statului. Noi nu recunoastem aceasta hotarare. Un ministru numit in asemenea fel nu este legal”, sustine Lebedinschi.