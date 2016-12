Igor Dodon a inlocuit limba romana cu cea moldoveneasca pe site-ul presedintiei

Dodon

Gestul simbolic arata inca o data apropierea sa de Rusia, potrivit Romania Actualitati.Teza privind existenta unei limbi moldovenesti a fost impusa in perioada URSS, iar in cele mai importante documente oficiale exista contradictii pe aceasta tema.Astfel, declaratia de independenta a Republicii Moldova mentioneaza ca limba oficiala este cea romana, insa in Constitutie apare ca limba de stat este cea moldoveneasca, functionand in baza grafiei latine.Pentru a solutiona aceasta disputa, Curtea Constitutionala a decis, in 2013, ca textul declaratiei de independenta are intaietate asupra celui constitutional. Cu toate acestea, legea fundamentala nu a fost modificata.In aceste conditii, incepand cu prima zi de mandat a presedintelui Igor Dodon, site-ul presedinte.md ofera vizualizarea site-ului in limba moldoveneasca, rusa si romana, arata Unimedia.Reamintim ca Igor Dodon a fost investit in functia de presedinte al R.Moldova, vineri, pe 23 decembrie, ocazie cu care a precizat ca vrea ca toate etniile sa convietuiasca pasnic. El a vorbit de planurile pe care le are ca sef al statului si a rostit si un pasaj in limba rusa.Prima intalnire oficiala a lui Dodon in calitate de presedinte moldovean ar fi trebuit sa fie cu vicepremierul rus Dmitri Rogozin si o delegatie din Rusia, insa acesta nu a putut ateriza la timp.