Daca ai un limbaj mai putin literar si cu un accent mai pronuntat de Moldova, esti de la Vaslui, daca esti mai necioplit si cu un comportament mai dintr-o bucata, esti de la Vaslui, iar daca se fac glume legate de alcool, barurile din sate sau cum isi mai educa barbatii nevestele, clar este adus in discutie si Vasluiul.Stiu ca locuitorii sai se cam cunosc intre ei si vestile circula repede, mai ales cele rele, dar de ce sa nu recunoastem ca asa este mai peste tot. De ce vorbim doar despre lucrurile negative si nu vorbim si despre realizarile oamenilor care s-au nascut aici… Stiu ca judetul este unul dintre cele mai sarace din tara si ca incet, incet cam ce mai tinea economia in picioare a inceput sa dispara. Dar sunt si oameni care incearca sa il sustina si sa ii mai dea viata. De exemplu, acest barbat foarte inventiv.Ca sa fie in rand cu moda, un barbat din Vaslui si-a transformat televizorul normal in plasma. Mai exact, l-a zidit in perete ca sa para ca e „ultima fita”. Poza a ajuns virala pe Facebook iar acum toata lumea rade de el.