ratb

Se spune ca minciuna are picioare scurte si - culmea - de obicei, chiar are! A simtit-o pe pielea lui un barbat care calatorea zilele trecute cu autobuzul in Bucuresti. Omul vorbea la telefon, iar batrana de langa el statea cu urechile ciulite.

Femeia in varsta de langa el nu s-a putut abtine:

Conversatia a fost auzita intr-un autobuz din Bucuresti si postata pe pagina de Facebook „Auzite in RATB”.





Daca ti-a placut articolul, te asteptam si pe pagina de Facebook.

„-Da, da, sunt cu treaba prinacum...- Esti la Victoriei, nu mai manca c***t!”