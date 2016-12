In Coreea de Nord, Kim Jong Un a INTERZIS Craciunul. Populatia, fortata sa ii celebreze bunica

coreea de nord

Problema e ca dictatorul din Coreea de Nord e cat se poate de real si a impus crestinilor din saraca lui tara sa nu mai sarbatoreasca nasterea lui Iisus, ci a bunicii sale, Kim Jong Suk, care a venit pe lume in Ajunul Craciunului din 1919, transmite Fox News.Bunica respectiva a fost activista comunista si sotia primului dictator din Coreea de Nord, Kim Ir Sen, precum si mama fostului lider Kim Jong Il, scrie Ziare.comIn prezent, multi nord-coreeni ii aduc, de Craciun, un omagiu la mormant "mamei Revolutiei", care a murit in circumstante misterioase in 1949.Dictatorul Kim este atat de obsedat cu interzicerea Craciunului, incat a facut o criza de nervi in 2014, cand a aflat ca vecinii din Coreea de Sud au de gand sa faca un pom de Craciun imens la granita.Pe fondul amenintarilor de razboi, copacul nu a mai fost adus la frontiera.