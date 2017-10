In familie

banc

Un tanar la farmacie:– Dati-mi si mie un prezervati​v, ca merg la prietena mea si o comit in seara asta, ca e buna rau…– De fapt, dati-mi doua, ca are o mama… auuuu… si pe aia o ard…– Stiti ceva? Dati-mi 3, ca are si o sora buna.Ii da farmacistu​l prezervativele, merge el acasa la prietenalui, se aseaza toti la masa. Vine si tatal, se aseaza in capul mesei si isi apleaca toti capetele sa faca rugaciunea ​ inainte de masa. Dupa jumatate de ora, tipul inca isi facea rugaciunea ​ cu capul sub masa, iar prietena lui ii sopteste:– Vai, dragule, dar nu stiam ca esti asa de credincios ​…– Nici eu nu stiam ca taica-tu e farmacist.