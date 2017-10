tudorel

Daca ti-a placut articolul, te asteptam si pe pagina de Facebook.

Daca in Romania lucreaza la salubrizare, in Italia se pare ca are o functie mult mai importanta, dupa cum marturiseste chiar el.Cu ce se ocupa Tudorel Popa in Italia dupa ce si-a aratat talentul la Pro tv”De 10 luni am o functie importanta la o societate din Italia. In Romania lucrez la salubrizare, in Italia sunt prezentator TV.”, a declarat Tudorel Popa pentru ”Agentia VIP”.Tudorel Popa, pradat in propria casa, o garsoniera din Tulcea care a fost achizitionata cu ajutorul lui Catalin Maruta! S-a intamplat la inceputul anului acesta. ”Omul-bormasina” a ramas fara tableta sa, acesta fiind ”subtilizata” de un tanar pe care fostul finalist de la ”Romanii au Talent” l-a gazduit.”Azi am fost sa depun plangere la Politie. Stiu cum il cheama, i-am oferit adapost, a locuit la mine timp de trei saptamani fara obligatii si zilele trecute a disparut cu tableta mea. Trebuie sa dau de urma lui”, spera Tudorel, cel al carui talent de a imita fost indelung aplaudat in finala ”Romanii au Talent” 2012 si a carui sintagma-”Sa trecem la treaba”, a fost folosita in ultimii ani de Pro TV.Chiar daca nu a luat el premiul de 120.000 euro, fiind eliminat in semifinalele popularei emisiuni-concurs de televiziune, Tudorel Popa a ramas in acceptiunea sociala cel mai simpatic concurent. I-a atras simpatia lui Catalin Maruta care l-a ajutat financiar, dar mai ales sa-si vada visul cu ochii, locuinta sa Tulcea, propria garsoniera. Pradat in propria casa, imitatorul Tudorel Popa nu doreste raul celui ce l-a furat ci isi doreste sa-si vada bunul recuperat.