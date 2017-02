Inca o demsie in Parlament! Senatoare PSD si-a depus mandatul

Senat

a informat Biroul permanent al Camerei Superioare a Parlamentului ca renunta la mandatul sau de parlamentar si opteaza pentru functia pe care o detine de'Dr. Constantin Opris' din Baia Mare."Subsemnata Pintea Sorina, senator ales in circumscriptia electorala 26 Maramures, in legislatura 2016 - 2020, va aduc la cunostinta faptul ca demisionez din functia de senator si optez pentru functia pe care o detin de manager al Spitalului Judetean de Urgenta 'Dr. Constantin Opris' Baia Mare, incepand cu data de 3.02.2017, in conformitate cu art.17 alin. 1 din legea 96/2006 privind Statutul deputatilor si senatorilor", se arata in documentul prezentat conducerii Senatului in sedinta de luni.Plenul Senatului va lua act de demisia Sorinei Pintea, locul de senator urmand sa fie vacantat prin vot.