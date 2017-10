Inchisoare pe viata pentru soferii care provoaca decese din cauza telefoanelor mobile

Daca ti-a placut articolul, te asteptam si pe pagina de Facebook.

Guvernul va introduce sanctiuni mai dure pentru soferii neatenti dupa ce mii de oameni au aprobat inasprirea acestora, in urma unei dezbateri publice, scrie The Telegraph.Astfel, soferii care provoaca decese pentru ca conduc periculos, neatent, ori sub influenta bauturilor alcoolice sau a drogurilor risca inchisoare pe viata.Ministrul britanic de Justitie a aratat ca 90 dintre respondentii din cadrul consultarii publice au sustinut noile reglementari, iar 70% au fost in favoarea maririi pedepselor care exista deja.