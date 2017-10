Incurcaturi in pat

in pat

Nevasta lui Bula era sigura ca sotul o insala cu servitoarea, asa ca s-a hotarat sa-i intinda o cursa: i-a dat liber servitoarei in weekend, dar nu i-a spus sotului. Sambata seara in pat, Bula avea ca de obicei aceeasi scuza: ba ca-l doare burta, ba ca are greturi, apoi a sters-o la baie.Imediat, sotia a intrat in camera servitoarei si s-a ascuns sub plapuma. Nu trec cateva secunde ca se deschide usa, iar el a si sarit pe ea fara niciun cuvant si a trecut la treaba. Dupa ce si-au facut de cap o ora, in timp ce el inca gafaia, sotia lui Bula, triumfatoare, spuse:– Nu-i asa ca nu te asteptai sa ma gasesti in patul acesta? Si aprinse lumina…– Nu, doamna, raspunde surprins … gradinarul.