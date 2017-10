NTT Data Romania

NTT DATA Romania marcheaza un nou succes pe plan local, demarand prima implementare pe piata din Romania a unei solutii de industrie SAP pentru dealerii auto: SAP DBM - Dealer Business Management, la compania EVW Holding.

"Parteneriatul cu EVW Holding este important in special prin prisma solutiei de industrie pe care o vom implementa in premiera in Romania. EVW isi dorea imbunatatirea comunicarii si gestionarii relatiei cu dealerii lor astfel incat sa permita cresterea cu 10% a cifrei de afaceri. Alaturi de ei am ajuns la concluzia ca suita SAP Dealer Business Management raspunde cel mai bine acestui deziderat, asumandu-ne implementarea unui proiect unic in Romania. Acest pas contribuie in mod cert la consolidarea pozitiei de leader pe care am accesat-o anul trecut cand ne-am pozitionat ca si pionieri pe zona de SAP S/4HANA. Experienta celor 8 ani de implementare a solutiilor SAP pe piata din Romania, faptul ca de mai bine de 7 ani avem calitatea de Preferred Supplier al SAP SE, si locul 4 ocupat de NTT DATA la nivel global ca furnizor de servicii SAP, ne recomanda ca partener de incredere in acest domeniu. Acestor detalii pragmatice le adaugam si caracterul unic al NTT DATA Romania pe piata locala, si anume faptul ca desi din 2013 apartinem uneia din cele mai solide organizatii globale, am prezervat si dezvoltat spiritul antreprenorial al fostei EBS Romania" - a declarat Maria Metz, Deputy CEO, NTT DATA Romania.



"Excelenta in executie este unul din reperele care ne diferentiaza intr-o piata dinamica, pe langa valoarea oamenilor din echipa noastra. Mentinerea standardelor EVW in parteneriatele actuale si viitoare ne obliga sa alegem solutii inovative, care se adreseaza nevoilor noastre si ale pietei. Prin unicitate si pionierat in acest proces, echipa noastra confirma, inca o data, ce ne-a adus aici: increderea si curajul. Cand ma refer la aceste doua calitati, ma gandesc si la colegii NTT DATA care fac acum parte din echipa noastra, iar noi din echipa lor. In plus, ce cadou mai frumos ne puteam dori acum, cand aniversam 25 de ani de excelenta si performanta, daca nu un astfel de sistem valoros care sa ne duca mai departe", a completat Stefan Vaju, CEO, EVW Holding.

Solutia inovativa SAP, care va fi implementata la EVW Holding, are la baza core-ul SAP ERP, ce va sprijini activitatea EVW Holding in ariile financiare, controlul costurilor, gestiunea materialelor, vanzari si fluxuri de aprobari. Core-ul SAP este integrat nativ cu solutia de industrie SAP DBM (Dealer Business Management), care indeplineste cerintele EVW Holding, acoperind zonele critice de vanzare a camioanelor, noi si second hand, vanzarea pieselor si gestionarea proceselor de service.

Solutia SAP propusa se va integra pe platforma tehnologica SAP HANA, beneficiind de toate functionalitatile si inovatiile tehnologice aduse de aceasta. Totodata, implementarea va asigura si interfatari complexe cu sistemele informationale ale producatorului de automobile DAF, partenerul principal al companiei clujene.

Echipa NTT DATA Romania a depasit in luna octombrie plafonul de 1500 de membri, iar pana la sfarsitul acestui an ne propunem sa angajam inca 100 de colegi noi.

NTT DATA Romania este o companie NTT DATA, parte a "Nippon Telegraph and Telephone Corporation" (NTT). NTT DATA, are sediul la Tokyo si isi desfasoara activitatea in peste 40 de tari. Concernul furnizeaza servicii de prima clasa, de la consultanta si dezvoltare de sisteme pana la outsourcing de servicii IT. Aflat in topul mondial al furnizorilor IT, NTT DATA este un partener inovativ, beneficiind de o raza de acoperire globala, dar si de competente locale.

Cu o experienta de peste 17 ani, NTT DATA Romania s-a impus pe piata locala ca partener de succes in domeniul solutiilor ERP, fiind totodata SAP Certified Value Added Reseller Gold Partner si furnizor al propriului produs ERP Clarvision.

