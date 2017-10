accident dunare

In ziua de 7 octombrie, patru, toti membri ai aceleeasi familii - o, unsi cei doi copii ai lor, intre care o fetita de doar 3 anisori - si-au gasit sfarsitul la, peLa aproape trei saptamani de la, presa locala publica, dar si informatii care ar putea juca un rol important inPotrivit expressdebanat.ro, soferul care a plonjat cu masina in Dunare ar fi povestit apropiatilor ca nu a pierdut controlul volanului din cauza vitezei, ci ca ar fi ajuns in apa dupa o manevra disperata prin care a incercat sa evite coliziunea frontala cu un autoturism care venea pe contrasens, din sens opus.Cum in partea dreapta a sensului de mers dinsprecatreeste un, singura varianta pentru evitarea unuiar fi fostla stanga. Ancheta este inca in desfasurare, astfel ca aceasta varianta nu e confirmata oficial.Barbatul care e cercetat acum pentrudin culpa a celor patru persoane decedate ar fi povestit si ce s-a intamplat dupa ce masina a ajuns in apele reci ale Dunarii.Acesta ar fi marturisit ca i-a ajutat pe cei patru pasageri sa iasa din masina, ca a inotat repede pana la mal si ca a intins repede o creanga spre apa, cu scopul ca ei sa se prinda de ea.„Se tineau toti patru de mana, dar cand am intins creanga nu i-am mai vazut!", ar fi povestit barbatul, socat sa vada cum o familie e inghitita de apa chiar sub ochii lui.Curentii in zona respectiva sunt foarte puternici si, cel mai probabil, i-au istovit pe cei patru in incercarea lor disperata de a se salva.In 7 octombrie, un grav accident rutier a avut loc in dreptul localitatii Coronini din judetul Caras- Severin. O masina in care se afla soferul si o familie: mama, tatal, fiul de 23 de ani si fiica de doar trei ani, a plonjat in Dunare. Soferul a reusit sa se salveze.