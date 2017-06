Intrebarile

Invatatoarea de la clasa intai intampina dificultati cu unul din elevii sai.Ea l-a intrebat:– Ce se intampla cu tine, baietele?Baietelul i-a raspuns:– Sunt mult prea destept pentru clasa intai. Sora mea e in clasa a III-a, iar eu stiu mai multe decat ea! Consider ca si eu trebuie sa invat in clasa a III-a!Invatatoarea s-a gandit ca asta intrece deja orice masura si l-a condus pe baietel la director, explicandu-i acestuia situatia.Directorul s-a gandit si i-a spus baiatului:– Te voi supune unui test, iar daca nu vei sti sa raspunzi corect macar la una din intrebari, atunci vei merge inapoi in clasa intai si te vei comporta bine.Baietelul a cazut de-acord.– Cat fac 3 x 3?– 9.– Cat fac 6 x 6?– 36.Si uite asa raspundea elevul de clasa intai la fiecare intrebare ce, in opinia directorului, erau intrebari pentru clasa a III-a.Atunci directorul a privit catre invatatoare si i-a spus:– Cred ca aceste elev poate trece fara probleme in clasa a III-a!Insa invatatoarea a spus:– Am si eu niste intrebari: Ce are vaca in numar de 4, iar eu – in numar de 2?Baietelul, dupa o pauza, a raspuns:– Picioare.– Dar ce se gaseste in pantalonii tai, si nu se gaseste intr-ai mei?– Buzunarele.– Ce face barbatul, stand in picioare, femeia – asezata, iar cainele – in trei labe?In acest moment, directorul a facut ochii mari cat cepele, dar, inainte sa reuseasca sa spuna ceva, baietelul a raspuns:– Da mana.– Ce cuvant din limba engleza incepe cu F si se termina cu K, semnificand foc si para si emotii?– Firetruck (Masina pompierilor).– Ce cuvant incepe cu F si se termina cu K, si daca nu ai asta, atunci esti nevoit sa te servesti cu mana?– Fork (Furculita).– Ce ii da barbatul femeii sale dupa nunta?– Numele.– Ce organ nu are oase, are muschi si multe vene, pulseaza si raspunde de manifestarea dragostei?– Inima.Directorul a rasuflat cu usurare si i-a spus invatatoarei:– Trimiteti-l odata la Harward! La ultimele 7 intrebari, pana si eu as fi raspuns gresit!