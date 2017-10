Investitii de peste 100.000 de euro in Palatului Reduta care gazduieste Muzeul Etnografic al Transilvaniei

Palatul Reduta 2

Muzeul Etnografic al Transilvaniei a intrat intr-un amplu proces de consolidare si reabilitare arhitecturala, dupa ce, la inceputul acestui an, in calitate de for tutelar al prestigioasei institutii culturale, Consiliul Judetean Cluj a aprobat indicatorii tehnico-economici si a asigurat finantarea obiectivului de investitii „Restaurarea anvelopei Palatului Reduta". Cladirea cu profunde semnificatii istorice in care a avut loc in anul 1894 procesul memorandistilor gazduieste in prezent Sectia pavilionara a Muzeului Etnografic al Transilvaniei, institutie de cultura aflata sub autoritatea forului administrativ judetean.

„Imi doresc ca pana in momentul in care iarna isi va intra pe deplin in drepturi sa reusim sa realizam cat mai multe operatiuni din cele prevazute pentru imbunatatirea starii fizice a acestui important ansamblu arhitectonic, o cladire simbol a Clujului si cu semnificatii extrem de puternice pentru toti romanii. In acelasi timp, vom urmari si ne vom asigura ca toate lucrarile respecta normele tehnice si standardele de calitate in constructii, astfel incat sa se asigure o conservare optima a exponatelor, sa creasca gradul de siguranta a pietonilor care tranziteaza zona, precum si gradul de atractivitate a activitatii muzeale", a declarat presedintele Consiliului Judetean Cluj, Alin Tise.

Necesitatea restaurarii acestui monument istoric a rezultat in urma unui Raport de expertiza tehnica intocmit in anul 2016 de catre un specialist extern, document care indica faptul ca starea fizica a fatadelor cladirii muzeului impune interventii majore de renovare. Astfel, in urma obtinerii tuturor avizelor si autorizatiilor necesare, au fost incepute lucrarile propriu-zise.

Lucrarile vizeaza restaurarea fatadei si a acoperisului-anvelopei nord a Palatului Reduta, inlocuirea invelitorilor din tigla ceramica solzi si a tablei din zona ceasului, dispunerea unei membrane hidroizolante, consolidarea elementelor deteriorate ale sarpantei, indepartarea straturilor neadecvate pe baza de ciment, consolidarea zidurilor de caramida, curatarea si repararea ornamentelor din gips, curatarea si revopsirea grilajelor ornamentale, precum si inlocuirea ferestrelor cu altele noi din lemn stratificat cu sticla termo-fonoizolanta. Totodata, in aceasta perioada va avea loc inlocuirea parazapezilor si vor fi efectuate reparatii la nivelul podului, respectiv inlocuirea elementelor degradate datorita infiltratiilor de apa, desfacerea straturilor si umpluturilor existente la nivelul planseului si dispunerea de placi de vata minerala bazaltica, precum si podirea cu doua straturi de lemn tratat cu solutie de biocidare si ignifugare.

Valoarea totala a contractului este de 604.770,97 de lei fara TVA, termenul de executie a lucrarii fiind de 75 de zile calendaristice. In ceea ce priveste asigurarea finantarii, fondurile provin din bugetul Consiliului Judetean Cluj, printr-un program de finantare multianual.

Din dorinta de a fi protejate elementele de patrimoniu si de a se asigura pastrarea optima a acestora, lucrarile de renovarea a sediului edificiului muzeal, situat pe strada Memorandumului nr. 21, impun inchiderea, pana la finalizarea acestora, a expozitiei permanente de la sectia pavilionara.

Intrucat restaurarea Muzeului Etnografic al Transilvaniei, cladire cu un regim de inaltime S+P+2E+M si cu o suprafata desfasurata de 3.140 de metri, necesita realizarea unor serii de operatiuni complexe si de durata, lucrarile de reabilitare referitoare la refacerea gangului si a calcanelor existente vor fi realizate imediat dupa ce conditiile meteorologice vor permite acest lucru, urmand a fi folosite materiale si tehnici specifice unui astfel de monument. Nu in ultimul rand, ulterior realizarii acestor lucrari, vor fi initiate si cele conexe, atat interioare, precum hidroizolatii sau schimbarea pardoselilor, cat si cele exterioare constand in amenajarea curtii, realizarea unei copertine pe scara care duce la subsol, etc.

