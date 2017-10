banc 1

– Hai sa mergem la tine acasa si sa mi-o tragi in fund! imi zise o grasanca aseara la club.– As vrea, insa nu mai am nici un fel de lubrifiant,… ii spun.– Oh, dar nu cred ca va fi nevoie, nu sunt chiar atat de stramta… zise ea, zambind in coltul gurii.– Asa o fi, ii raspund, insa usa mea de la intrare este…