Ioana Tufaru, probleme grave dupa ce a ajuns la 160 de kilograme. Corpul ii cedeaza!

Ioana Tufaru

, fiica, si-a facut degeaba operatie de micsorare a stomacului. In loc sa se duca in jos, de la 90 de kilograme, ea aproape si-a dublat greutatea, ajungand la 160 de kilograme. Ioana Tufaru marturiseste sincer ca nu se poate abtine de la mancare iar cu verziturile nu este deloc prietena. Insa, are de suportat consecinte grave!Ioana Tufaru a ajuns ca aproape sa nu se mai poata misca, iar picioarele si articulatiile ii cedeaza din cauza greutatii imense. Nici macar asta nu o determina totusi sa tina o dieta!"Nu am probleme grave de sanatate. Am fost la medic ca am o usoara anemie. Ma confrunt insa cu durerile cauzate de greutate. Am ajuns in doi ani si un pic, de la 90 de kilograme, la 160. Stomacul meu s-a marit din nou si, dupa cum v-am spus, nu pot sa tin dieta. Nu sunt capra sa mananc doar verzituri, tot la pizza, hamburgeri sau o mancare consistenta, gatita, imi e gandul. Din pacate insa mersul pe jos a devenit o mare provocare. Obosesc repede, ma dor si articulatiile. Deh, consecintele supraponderabilitatii", spune fiica Andei Calugareanu.